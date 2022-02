Xiaomi Mi 11 Lite 5G si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

L'aggiornamento a MIUI 13 e Android 12 si sta progressivamente diffondendo anche in occidente e adesso è arrivato il turno di Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Nelle scorse ore l'update si è iniziato a far strada in Italia sul modello top di gamma, ma in Europa l'update si sta facendo attendere. Un aggiornamento che ha fatto anche molto discutere a causa delle differenze riscontrate rispetto alla controparte cinese, con la ROM China che si è rivelata decisamente più completa.

Si parte con l'aggiornamento alla MIUI 13 Global con Android 12 per Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Polemiche a parte, l'aggiornamento che sta arrivando ad alcuni Xiaomi Mi 11 Lite 5G riguarda la build V13.0.2.0.SKIMIXM, cioè l'ultima versione della MIUI 13 Global basata su Android 12. Ho usato la parola “alcuni” perché, come quasi sempre accade con questi major update, siamo ancora in fase Stable Beta. Di conseguenza, soltanto chi fa parte del programma Mi Pilot lo sta ricevendo, portando avanti l'ultima fase del beta testing che precederà il rilascio pubblico. Fino a quel momento, potete comunque scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 per Xiaomi Mi 11 Lite 5G

