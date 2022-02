Volantino Unieuro “Ogni momento è buono”: compra ciò che vuoi e ricevi tanti buoni da 20€

Da Unieuro è partita la promo, anche in Volantino, “Ogni momento è buono”, con tante offerte. Inoltre più acquisti e più ricevi buoni sconti da spendere: ecco tutti i dettagli e come puntare al massimo risparmio per le tue compere tech!

Ogni momento è buono da Unieuro: ricevi buoni sconto da 20€ per ogni 100€ di spesa

Lo store Unieuro ha lanciato una nuova promozione imperdibile “Ogni momento è buono”, presente anche in un Volantino dedicato: per ogni 100€ di spesa ricevi in regalo un buono del valore di 20€ da utilizzare per risparmiare sui tuoi prossimi acquisti. I buoni possono essere utilizzati dal 1° marzo al 16 aprile 2022, ovviamente sempre nello shop di Unieuro. Per quanto riguarda invece l'iniziativa promozionale, questa sarà attiva fino al 28 febbraio. Ma come funziona nel dettaglio?

Inserite prodotti nel carrello con un minimo di 100€ di spesa (sia online che in negozio)

Effettuate l'acquisto nello store fisico oppure online

Nel caso del negozio, riceverete i buoni direttamente in cassa al momento del pagamento mentre acquistando online si riceveranno i buoni direttamente tramite e-mail.

Vi ricordiamo ancora una volta che è possibile ricevere vari buoni da 20€, ogni 100€ di spesa. Volete saperne di più sulle condizioni? Allora di seguito trovate la pagina principale dell'evento, con tutti i dettagli sul funzionamento della promozione. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

L'iniziativa è valida su qualsiasi prodotto disponibile nel catalogo di Unieuro, fatta eccezione per PlayStation 5, nonché servizi di consegna e installazione, ricariche telefoniche, gift card e carte per tutti i servizi prepagati (iTunes, Google Play, Pay TV, PlayStation Store e così via). Inoltre l'iniziativa non è cumulabile con l'operazione a premi “Anticipa l’estate”, valida fino al 28 febbraio 2022.

Di seguito trovate la pagina dei prodotti acquistabili con l'iniziativa.

Una volta ottenuto i vostri buoni non resta che utilizzarli; questi sono validi su qualsiasi prodotto a scelta, anche se già in promozione, ad esclusione di PlayStation 5, Dyson V10 e iPhone. I buoni possono essere cumulati tra loro per successivi acquisti da multipli di 20€, sia in negozio che online. Nel caso di acquisti nello store online, è possibile utilizzare un massimo di 4 buoni per ogni ordine.

Per tante offerte in tempo reale e restare sempre aggiornati sulle promozioni di Unieuro, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato (in modo da non perdere nessuna occasione)!

