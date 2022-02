Redmi Note 8 (2021) si aggiorna a MIUI 13 Global e Android 12 | Download

Nonostante il nome possa ingannare, Redmi Note 8 (2021) è l'ultimo smartphone che sta ricevendo l'aggiornamento alla nuova MIUI 13 su base Android 12. Anche se la serie Redmi Note è già arrivata alla sua undicesima declinazione, lo scorso anno Xiaomi ha deciso di riportare in auge il celebre ottavo capitolo con una riedizione. Una scelta controversa, visto il famigerato problema della compagnia con la quantità di modelli in circolazione e nomi che spesso confondono i meno informati.

È tempo di MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 8 (2021): ecco tutte le novità

Ma problemi di nomi a parte, Redmi Note 8 (2021) ha iniziato a ricevere l'aggiornamento alla V13.0.2.0.SCUMIXM, pertanto parliamo della MIUI 13 Global. Inoltre, lo smartphone passa da Android 11 ad Android 12, con tutte le novità del caso. Ma come nella totalità degli altri update per la serie Redmi, anche questo sarebbe in fase Stable Beta, quindi destinato inizialmente ai beta tester Mi Pilot. Saranno loro a testarlo e, nel caso non trovassero bug rilevanti, dare il via libera per la diffusione su larga scala. Ma se non voleste comunque attendere, potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 per Redmi Note 8 (2021)

