Redmi 10 si aggiorna alla MIUI 13 Global | Download

Qualcosa si muove in casa Xiaomi: dopo il turno di Xiaomi Pad 5 e l'apertura del programma MIUI 13 Global Beta, l'aggiornamento alla MIUI 13 sta arrivando anche su Redmi 10. Con la conclusione del Capodanno Cinese, il team MIUI riprenderà a rilasciare regolarmente gli aggiornamenti per il catalogo di smartphone della compagnia. E dopo essersi concentrata inizialmente sulla fascia alta di attuale e scorsa generazione, gli aggiornamenti stanno iniziando ad arrivare anche sulla fascia medio/bassa.

Redmi 10 inizia ad aggiornarsi alla MIUI 13: ecco tutte le novità

Il roll-out in corso porta con sé la V13.0.1.0.SKUMIXM su Redmi 10, cioè la MIUI 13 Global per gli utenti occidentali. Tuttavia, ci tengo a sottolineare che si tratta di un rilascio in fase Stable Beta, perciò è una ROM dedicata esclusivamente ai beta tester Mi Pilot. Qualora non venissero scovati bug invalidanti, allora la stessa ROM verrà rilasciata a tutto il pubblico. Ma se proprio non voleste attendere, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica la MIUI 13 per Redmi 10

