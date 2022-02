Redmi 10 2022 ufficiale: ma dove sono le novità?

Dopo il debutto del modello Note 8 2021, sembra che Xiaomi ci abbia preso gusto con le riedizioni: ecco quindi l'annuncio del “nuovo” Redmi 10 2022. Uso il virgolettato non a caso, perché siamo di fronte a quello che potremmo definire un rebrand del suo predecessore. Vediamo quindi quali sono le sue caratteristiche, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Redmi 10 2022 ufficiale: tutto quello che sappiamo

L'estetica di Redmi 10 2022 rimane invariata dal modello precedente, pertanto con colorazioni Pebble White, Carbon Gray e Sea Blue. Le dimensioni ammontano a 161,95 x 75,53 x 8,92 mm con un peso di 181 g. Dietro le linee del modulo fotografico sono le stesse e anche davanti troviamo lo stesso schermo punch-hole di prima. Si tratta di un pannello LCD DotDisplay da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 3. Sul lato destro, poi, troviamo l'immancabile lettore d'impronte digitali.

Non cambia l'interno di Redmi 10 2022, mosso nuovamente dal MediaTek Helio G88 di scorsa generazione. È un SoC a 12 nm con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55), GPU Mali-G52 MC2, 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W (anche inversa a 9W). Il software è basato sulla MIUI 12.5 con Android 11.

La connettività comprende dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, NFC e Radio FM. Oltre all'ingresso mini-jack, c'è anche un sistema di speaker stereo per la fruizione multimediale. Rimane invariato anche il comparto fotografico, con una quad camera da 50+8+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 comprensiva di grandangolare a 120°, macro e sensore di profondità, e una selfie camera da 8 MP f/2.0.

Prezzo e disponibilità

Pur essendo presente ufficialmente sul sito Global di Xiaomi, non ci sono ancora dettagli sulla commercializzazione di Redmi 10 2022. Non sappiamo ancora quando verrà venduto, dove e a che prezzo. Non appena avremo informazioni, aggiorneremo l'articolo.

Nel frattempo, se volete saperne di più su Redmi 10 2022, allora date un'occhiata alla nostra recensione di Redmi 10, visto che è praticamente lo stesso smartphone.

