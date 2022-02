Redmi 10 2022: l’entry-level spunta su Geekbench, ma quali sono le novità?

Dopo il debutto del modello Note 8 2021, sembra che Xiaomi ci abbia preso gusto con le riedizioni e sarebbe in dirittura d'arrivo anche Redmi 10 2022: in questo articolo proviamo a fare chiarezza e raccogliamo tutti i dettagli e le indiscrezioni in merito al “nuovo” entry level del brand.

Aggiornamento 08/02: arrivano nuovi dettagli in merito a Redmi 10 2022 grazie ai primi benchmark su Geekbench. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi 10 2022: tutto quello che sappiamo

Per prima cosa partiamo dal principio: il noto insider kacskrz – uno dei più affidabili quando si parla di Xiaomi – ha individuato un dispositivo siglato 21121119SG, in arrivo per il mercato Global. Stando a quanto si evince dalla certificazione, si tratterà di Redmi 10 2022, dispositivo dotato della sola connettività 4G (come il modello attuale, d'altronde). Ora si torna a parlare di questo terminale grazie a Geekbench: lo smartphone è apparso sulla piattaforma con la sigla 21121119VL con alcuni dettagli sulle specifiche tecniche. Per prima cosa è presente il SoC MT6769H, ossia il MediaTek Helio G88 (lo stesso di Redmi 10 standard), soluzione a 12 nm fino a 2 GHz accompagnata da 4 GB di RAM. Lato software troviamo Android 11. Purtroppo al momento non è dato di sapere quali saranno le novità e Geekbench non ha che infittire il mistero, dato che sappiamo che non ci saranno cambiamenti per il chipset a bordo.

Volendo dare un recap delle specifiche, l'attuale Redmi 10 arriva con un display LCD da 6.5″ Full HD+ con refresh rate adattivo a 90 Hz ed un punch hole per la fotocamera da 8 MP. Il comparto principale offre una quad camera da 50 + 8 + 2 + 2 MP mentre la batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W.

Oltre a questo, abbiamo la nuova certificazione FCC per Redmi 10 2022, che apprendiamo si avvarrà non solo di Android 11 con MIUI 12.5 (quindi l'ultima versione del software), ma anche di due tagli di memoria: 4/64 GB e 4/128 GB. Questo non fa altro che avvicinare questo modello all'uscita, andando ad arricchire il mercato Global di un esponente competitivo del mercato entry-level.

Se volete saperne di più su Redmi 10, allora date un'occhiata alla nostra recensione del piccolo della famiglia. Per quanto riguarda invece Redmi 10 2022, sarà necessario attendere ulteriori dettagli per scoprire quali saranno le novità in arrivo.

