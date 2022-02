Red Magic 7 sfreccia su Antutu: indovinate quanto ha fatto?

Manca ormai pochissimo al lancio ufficiale del nuovo Red Magic 7, l'ultimo smartphone da gaming targato Nubia, ma i dettagli non accennano a diminuire. Stavolta tocca al punteggio totalizzato su Antutu che segna un nuovo record e ci fa presagire performance paurose, anche grazie alla presenza dello Snapdragon 8 Gen 1!

Red Magic 7 si preannuncia come lo smartphone top più potente su Antutu

Il chipset high-end di Qualcomm è – ovviamente – il processore dei campioni: tutti i principali top di gamma puntano a questa soluzione. Il motivo è chiaro dato che si tratta di un mostro di potenza (anche se non sono mancati dei problemini). L'ennesima prova arriva dai benchmark su Antutu di Red Magic 7, appena pubblicati tramite i profili social della compagnia cinese. Il dispositivo ha totalizzato la bellezza di 1.101.769 punti, ben al di sopra rispetto al campione Realme GT 2 Pro (che ha comunque superato il milione).

Insomma, il top da gaming si presenta non solo come un dispositivo dal look aggressivo e tamarro (a proposito, avete dato un'occhiata a Redmi K50 Gaming?) ma anche come un mostro di potenza. Oltre all'ultimo SoC Snapdragon ci aspettano anche un super display a 165 Hz, una ricarica stellare (pare da 165W) ed un quantitativo di RAM spropositato, fino a 18 GB.

Volete saperne di più su Red Magic 7 e su tutti i dettagli trapelati finora? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al flagship da gaming!

