Realme Narzo 50 darà lustro alla serie con un’ottima batteria

Realme Narzo 50 è una serie che ha debuttato prettamente nella fascia entry-level, ma che ora potrebbe vedere presto il modello “base”, sebbene possa essere più prestante. Infatti, passo dopo passo stiamo cominciando a conoscere uno smartphone più votato alla fascia media, viste le specifiche tecniche, che potrebbe puntare a rendersi una valida alternativa ai POCO.

Realme Narzo 50: cosa sappiamo sul nuovo mid-range del brand?

Design e specifiche tecniche

Realme Narzo 50

4880mAh battery

Se pensiamo a quello che dovrebbe essere il design, che non è ancora apparso, ce lo aspettiamo simile ai fratelli minori 50A e 50i, ma Realme Narzo 50 dovrebbe assumere sicuramente connotati più importanti rispetto a loro. Già a partire dal display che dovrebbe essere Full HD+ e non HD+ come gli altri due. Ci aspettiamo anche un possibile refresh rate a 90 Hz.

Ma sarà anche nel chipset che potrebbe fare un passo in avanti. Rispetto all'Helio G35 del 50A, potrebbe dotarsi di un Helio G96 o G88, così da avere un SoC decisamente più prestante. A questo, secondo Mukul Sharma, andrà poi abbinata una batteria da 4.880 mAh (possibile 5.000 mAh sul mercato) con ricarica a 33W, quasi il doppio rispetto a 50A e 50i. Facilmente possiamo aspettarci un sensore principale da 50 MP, già presente su Narzo 50A. Potrebbe debuttare anche con la Realme UI 3.0.

Possibile prezzo e uscita

Quando potrebbe debuttare Realme Narzo 50? L'idea è che il brand possa presentarlo per il mese di marzo 2022, passata l'attenzione per il lancio della serie Realme 9 e quindi per dare nuovo lustro alla fascia media. Per il prezzo, ci aspettiamo che possa arrivare a sfiorare i 200€, ovviamente in base ai tagli di memoria.

