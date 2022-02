Realme C35 è il nuovo budget phone in arrivo tra pochissimo

Mentre aspettiamo con entusiasmo il debutto internazionale della serie 9 Pro, la compagnia asiatica ha in serbo anche altre carte per questa prima metà dell'anno. Il mese di febbraio vedrà il debutto di Realme C35, budget phone dalle specifiche modeste, che lasciano presupporre un prezzo particolarmente allettante.

Realme C35: tutto quello che sappiamo finora

La serie C di Realme offre dispositivi accessibili, con specifiche basilari (anche se non manca qualche sorpresa). Il modello Realme C35 non farà eccezione e punterà sulla fascia budget: secondo le prime indiscrezioni trapelate in rete avremo un design anacronistico per il display, con un notch a goccia, ma una back cover in linea con i dispositivi più importanti del brand (ovviamente parliamo di look e di layout della fotocamera). Lo smartphone, siglato RMX3511, avrà dalla sua il chipset Unisoc T616, accompagnato da 4 GB di RAM; lato software troveremo Android 11 mentre per quanto riguarda l'autonomia, Realme C35 si affiderà ad una capiente batteria da 5.000 mAh (con ricarica da 18W).

In base al poster trapelato in rete sappiamo che il terminale dovrebbe avere dalla sua una fotocamera principale composta da tre moduli, con un sensore da 50 MP.

Non ci sono ancora indiscrezioni sul prezzo di vendita, ma è lecito ipotizzare che Realme C35 sarà lanciato ad una cifra parecchio allettante. Il lancio sarebbe previsto per il 10 febbraio, inizialmente solo per il mercato asiatico (Thailandia, per la precisione). Non è da escludere un possibile lancio alle nostre latitudini – dove abbiamo già vari modelli della serie C – ma ovviamente l'ultima parola spetta a Realme.

