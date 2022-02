POCO F4 GT scalda i motori nei primi dettagli tecnici

Sebbene lo smartphone da gioco di riferimento del 2022 possa risultare Redmi K50 Gaming, buone speranze si riversano, nel mercato Global, anche su POCO F4 GT. Lo smartphone, anche quest'anno, sembra virare verso questa direzione, considerando le possibili specifiche tecniche di cui si dovrebbe comporre.

POCO F4 GT: gemello di K50 Gaming o smartphone inedito? Cosa sappiamo ad oggi

Possibile design e specifiche tecniche

Come anticipato, non conosciamo ancora quale forma avrà il design di POCO F4 GT. Possiamo ambire ad una riproposizione occidentale del Redmi K50 Gaming, ma non abbiamo notizie certe. Così come non ne abbiamo purtroppo per il display, ma ci aspettiamo una conferma di un pannello AMOLED con F3 GT.

Poco F4 GT 21121210G bags FCC, IMEI, EEC & TUV certification.



– MIUI 13

– 2280 * 2 = 4560mAh battery

-Hi-res audio



Box content: Mobile phone, adapter, type C cable, sim ejector, protective case & type C to 3.5mm audio adapter#Xiaomi #Poco #PocoF4GT

Sull'hardware invece, abbiamo le prime indiscrezioni concrete. Se per il chipset dobbiamo attendere buone nuove, abbiamo già più dettagli in merito alla batteria. Infatti, da una certificazione apprendiamo la presenza di un modulo a doppia cella da 4.560 mAh. Il sospetto è, riferendosi sempre a Redmi, che possa essere commercializzata a 4.700 mAh. Mancherebbe il jack per le cuffie, visto che il CAD della confezione integra un adattatore Type-C. Lato software sarebbe presente poi la MIUI 13, da capire se con Android 12 o meno.

Lo stesso CAD inoltre ci porterebbe un possibile bumper fotocamera rettangolare, che potrebbe essere indicativo.

POCO F4 GT – Prezzo e data di uscita

Difficile fare una concreta previsione per la data di uscita di POCO F4 GT. L'idea è quella di vederlo per il mese di marzo 2022, sempre se venisse confermato il parallelismo con Redmi K50 Gaming, così da poter dare tempo ai due smartphone di assestarsi in periodi conseguenti. Il prezzo è ancora da inquadrare, perché se il precedente non superava i 400€, questo modello potrebbe invece arrivarci.

