Moto Edge 30 Ultra oserà con la sua fotocamera sotto al display

Il 2022 è iniziato alla grande per Motorola, con la presentazione di ben due top di gamma, a cui adesso si sta per aggiungere Moto Edge 30 Ultra. Il nome potrebbe suonarvi familiare, ma soltanto perché inizialmente si credeva che sarebbe stato questo il nome del primo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1. Alla fine è invece stato presentato in Cina sotto forma di Moto Edge X30, smartphone attesa al debutto da noi con il nome di Moto Edge 30 Pro. Il motivo per cui Motorola abbia deciso di diversificare così i nomi non è dato saperlo, ma non è questo il punto.

La fotocamera sotto al display tornerà in occidente con Moto Edge 30 Ultra

A proposito di Moto Edge X30, sappiamo che in Cina viene proposto anche in una variante speciale dotata di fotocamera sotto al display. Ed è proprio questa variante quella fatta trapelare dallo storico leaker Evan Blass, con relativo render e nome in codice Motorola “Rogue”. Nonostante se ne conosca solo il nome in codice, è palese che si tratti di Moto Edge X30, dato che il design è il medesimo. E visto che le immagini di Moto Edge 30 Pro ci mostrano uno smartphone con schermo punch-hole, da qui nascerebbe la papabile ipotesi che Moto Edge 30 Ultra sia effettivamente questo.

Se così fosse, sarebbe la prima volta che Motorola azzarderebbe uno smartphone con fotocamera sotto allo schermo, feature molto poco popolare in occidente. A parte il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3 e ZTE Axon 30, finora nessun'altro smartphone ha osato tanto, se si esclude Xiaomi MIX 4 che viene venduto esclusivamente in Cina.

Moto Edge 30 Ultra – Scheda tecnica

Trattandosi di un rebrand della versione top di Moto Edge X30, Moto Edge 30 Ultra dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,7″ Full HD+ a 144 Hz, Snapdragon 8 Gen 1, 12/256 GB di memoria, 5.000 mAh con ricarica 68W, tripla fotocamera da 50+50+2 MP e selfie camera da 60 MP.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il