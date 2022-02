MIUI 13: tutti i bug su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Il 2022 è l'anno di rilascio della MIUI 13, l'ultima versione dell'interfaccia per smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, ma non è esente da bug. Come ogni software al mondo, anche quello prodotto dal team di sviluppatori Xiaomi offre il fianco a problematiche più o meno rilevanti e invalidanti. Da tempo, l'azienda ha avviato un programma di tracciamento di questi bug, in modo da capire su cosa lavorare e allo stesso tempo informare gli utenti che potrebbero esserne colpiti. Non troppo tempo fa Xiaomi è arrivata persino a scusarsi con la community, a causa di una MIUI 12 fin troppo colpita dai bug (come potete constatare nell'articolo dedicato).

Qualora anche voi aveste uno smartphone con installata la MIUI 13 e voleste segnalare un bug, vi invitiamo a farlo nella sezione “Commenti” in fondo all'articolo. In questo modo, provvederemo ad aggiungerlo all'articolo e far sì che anche altri utenti possano avere un feedback comunitario.

Ultimo aggiornamento: febbraio 2022

Ecco quali bug affliggono la MIUI 13 sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi Mi 11 Lite

02/02/2022 – Con il rilascio dell'aggiornamento alla MIUI 13 Global in versione 13.0.3.0, gli utenti hanno segnalato lag di sistema. È stata invece fixata l'impossibilità di cliccare la status bar durante il gaming.

Redmi Note 10

02/02/2022 – L'installazione della MIUI 13 Global in versione 13.0.3.0 comporta possibili rallentamenti di sistema, mentre è stata fixata l'impossibilità di cliccare la status bar mentre si gioca.

Redmi Note 10 Pro

02/02/2022 – Chi ha aggiornato lo smartphone alla versione 13.0.2.0 della MIUI 13 Global lamenta un'eccessiva lentezza del launcher nel caricare le app nella home, nonché problemi di testo nero con la modalità Scura. Fixata, invece, l'impossibilità di cliccare la status bar durante il gaming.

