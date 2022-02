MIUI 13 Beta disponibile per vari Xiaomi e Redmi | Download 22.2.7

Con la fine del 2021 arriva la presentazione della MIUI 13 e a questo giro Xiaomi ha deciso di avviare subito il programma MIUI 13 Beta. In vista del rilascio stabile del nuovo major update, Xiaomi darà modo alla community di testare con mano le novità software incluse al suo interno. In questo articolo potete consultare la roadmap con la lista di tutti i modelli Xiaomi, Redmi e POCO che si aggiorneranno alla MIUI 13. L'aggiornamento stabile verrà rilasciato a partire da inizio 2022 e proseguirà nel corso dei mesi successivi: fino a quel momento, qua potete trovare tutte le ROM del programma MIUI 13 Beta disponibile in Cina.

Ultimo aggiornamento: 8 febbraio

Xiaomi avvia il programma MIUI 13 Beta: ecco tutti i modelli compatibili

Come a ogni nuovo rilascio Beta, ci tengo a far presente che l'utilizzo della MIUI 13 Beta non è per tutti. Trattandosi di ROM destinate ufficialmente ai beta tester per la Cina, significa avere a che fare con ROM senza servizi Google, senza lingua italiana e piene di app utili solamente in Asia. Inoltre, la sua installazione richiede avere nozioni di modding, in quanto non sono installabili in maniera ufficiale ma per vie traverse (che trovate a fine articolo).

ATTENZIONE: per il momento, le ROM che si trovano della MIUI 13 Beta sono “Pre-release”, pertanto potrebbero presentare bug e instabilità di varia natura. Non mi assumo la responsabilità di qualsiasi cosa potrebbe succedere al vostro smartphone: procedete soltanto se sapete cosa state facendo, a vostro rischio e pericolo.

Modello Nome in codice Versione MIUI Pre-release Versione Android Recovery ROM Xiaomi 12 cupid V13.0.21.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi 12 Pro zeus V13.0.21.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 11 venus 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.5.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra star 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.9.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 11i (Mi 11X/Redmi K40 Pro) haydn 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.6.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 5G renoir 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.5.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 10 umi 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.0.1.6.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 10 Pro cmi 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.0.1.6.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 10 Ultra cas 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.0.1.6.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 10 Lite Zoom (Mi 10 Youth Edition) vangogh 22.1.19 ✓ 12 Scarica Xiaomi CIVI mona 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.0.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro (Redmi K30S) apollo 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.0.1.6.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi 10T Lite (Redmi Note 9 Pro 5G) gauguin 22.1.19 ✓ 12 Scarica Xiaomi Mi 10S thyme 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.1.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro (Mi CC9 Pro) tucana 22.1.19 11 Scarica Xiaomi MIX 4 odin 22.1.19 ✓ 12 Scarica V13.0.3.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Xiaomi Mi Pad 5 nabu 22.1.19 11 Scarica Xiaomi Mi Pad 5 Pro elish 22.1.19 11 Scarica Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G enuma 22.1.19 11 Scarica POCO F3 (Xiaomi Mi 11X/Redmi K40) alioth 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.2.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica POCO F3 GT (Redmi K40 Gaming) ares 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.1.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Redmi K30 (POCO X2) phoenix 22.1.19 ✓ 12 Scarica Redmi K30 5G picasso 22.1.6 ✓ 12 Scarica Redmi K30i 5G picasso48m 22.1.6 ✓ 12 Scarica POCO F2 Pro (Redmi K30 Pro) lmi 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.0.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Redmi K30 Ultra cezanne 22.2.7 11 Scarica Redmi Note 11 5G (Note 11T 5G) evergo 22.1.24 12 Scarica Redmi Note 11 Pro/Pro+ pissarro 21.12.29 11 Scarica POCO M3 Pro (Redmi Note 10 5G/Note 10T 5G) camellia 22.1.19 ✓ 12 Scarica POCO X3 GT (Redmi Note 10 Pro 5G) chopin 22.2.7 ✓ 12 Scarica V13.0.1.1.5.DEV (Public Beta) 12 Scarica Redmi Note 9T (Redmi Note 9 5G) cannon 22.1.19 11 Scarica Redmi 9T (Redmi Note 9 4G) lime 22.1.19 11 Scarica Redmi 10X 5G atom 22.1.19 11 Scarica Redmi 10X Pro bomb 22.1.19 11 Scarica

Come installare la MIUI 13 Beta

Se voleste scaricare ed installare la MIUI 13 Beta sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata. È dedicata alla MIUI 12.5 Beta, ma la procedura per l'installazione è la medesima.

Lista modelli

