Lenovo Legion Y700: il brand conferma batteria e ricarica

Chi ricorda NVIDIA Shield K1, il tablet Android pensato per il gaming uscito nel 2015 ma che poi non ha visto un reale seguito? E se rievocassimo invece Acer Predator 8, dispositivo bello e impossibile da trovare? Tutti questi ricordi potrebbero essere presto cancellati dal prossimo dispositivo di Lenovo, che pare sia in procinto di lanciare il suo primo tablet Android da gaming, il Legion Y700: andiamo a scoprire tutti i leak e le conferme su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 08/02: nuovo teaser per il tablet da gaming di Lenovo, stavolta in merito alla batteria e la ricarica di cui si avvarrà. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Hardware”.

Lenovo Legion Pad: cosa sappiamo sul tablet Android da gaming?

Design e display

Le prime immagini del tablet da gaming Lenovo Legion Y700, a cui si affiancherà anche lo smartphone da gaming Y90, mostrano il dispositivo da tutte le angolazioni. Frontalmente troviamo uno schermo non troppo ampio, con una diagonale da 8,8″ e risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel). La caratteristica principale sarà soprattutto il refresh rate a 120 Hz, con campionamento del tocco a 240 Hz.

E per il retro possiamo vedere come Legion Y700 sia non molto lontano dai cugini Xiaoxin, con un bumper fotocamera sottile e trame da dispositivo gaming, con quel look metallico a farla da padrone. Manca la doppia banda a dividere il posteriore e ovviamente appare in bella vista il logo LEGION.

A conferma di quanto detto, abbiamo un video teaser ufficiale che mostra di nuovo il tablet nelle sue fattezze, confermando anche una scocca in alluminio CNC, quindi molto resistente.

Mentre aspettiamo di saperne di più, un insider cinese è riuscito a mettere le mani sul nuovo tablet ed ha realizzato una serie di scatti dal vivo. Lenovo Legion Y700 viene a confronto con iPad Mini (2021), in modo da poter avere un assaggio delle dimensioni del tablet da gaming. Osservando i due pannelli è possibile notare come il modello Lenovo offra uno schermo più allungato rispetto al rivale di Cupertino; inoltre risulta anche più spesso. Gli scatti ci mostrano che gli speaker stereo, la porta USB Type-C e l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Tra le altre novità che vedremo con il tablet da gaming di Lenovo, ci sarà anche una modalità Ultra-Wide, perfetta per determinate tipologie di giochi (come nel caso dei MOBA). Il display del dispositivo ha un rapporto standard, in 16:10 o 16:9, ma con questa modalità è possibile passare ad una visualizzazione in 21:10, sfruttando due bande nere sopra e sotto l'area di gioco. In questo modo si ottiene una visione ottimale del campo di battaglia, particolarmente utile per gli appassionati e gli utenti più agguerriti. Tra le altre novità confermate da Lenovo troviamo anche alcune precisazioni sulla parte hardware.

Hardware

Il tablet da gaming Lenovo Legion Y700 sarà mosso dallo Snapdragon 870 (non ci sono dettagli in merito ad una versione top con Snapdragon 8 Gen 1). In abbinata a questo, avremo (in via definitiva) una batteria doppia cella da 6.550 mAh ed una ricarica a 45W. Considerando le misure compatte del display, sembra tutto sommato sufficiente.

Quello che resta interessante, in ogni caso, è la spinta che si vuole dare al gaming mobile e voler quindi ampliare le possibilità degli utenti. Vedere che un brand esperto in materia come Lenovo voglia rilanciare un'idea come i tablet da gioco è sicuramente una garanzia, considerando i vani tentativi di brand come Chuwi con HiPad e HiPad X.

Lenovo Legion Y700 – Presunto prezzo e data di uscita

Sebbene l'azienda cinese abbia svelato molto del suo tablet, non abbiamo ancora una data di presentazione per Lenovo Legion Y700. Probabile che il debutto sia fissato nel corso del primo trimestre del 2022, magari proprio durante il mese di gennaio, ma restiamo in attesa di conferme ufficiali. Quanto al prezzo, non ci aspettiamo qualcosa di economico, considerando che sembra un dispositivo pensato per stravolgere il mercato e puntare ad una fetta ben precisa di utenti.

