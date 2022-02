Hubsan H501S X4, il drone per le tue riprese in volo in offerta lampo

Siete appassionati di riprese video all'aperto alle prime armi e vi serve un drone capace ma adatto a voi? Il drone quadricottero Hubsan H501S X4 può essere una soluzione molto interessante, soprattutto se TomTop ce lo porta in offerta lampo per pochissimo tempo.

Hubsan H501S X4: solo pochi pezzi per l'offerta lampo del drone quadricottero

Dal design ergonomico e accattivante, essendo un quadricottero, le eliche con cui sollevarsi sono ovviamente quattro. A questo aggiungiamo una luce a LED per le riprese notturne, mentre il trasmettitore FPV per guidarlo è dotato di un display da 4.3″. Il drone si muove grazie al segnale FPV 5.8G, così da renderlo stabile.

Passando ai dati video, abbiamo una fotocamera HD 1080p, che permette quindi di scattare foto e registrare video in alta qualità. In più, è dotato di due funzioni molto comode come il ritorno automatico ed il Follow Me, così da non perdere il focus della registrazione. Inoltre, è presente un GPS integrato, mentre per l'autonomia ci affidiamo ad un modulo da 2.700 mAh che garantisce fino a 20 minuti di volo continuo.

Se volete acquistare Hubsan H501S X4 in offerta, potete consultare il link allo store di TomTop, che ve lo sconta per poco tempo (causa pochi pezzi) ad un prezzo competitivo. Trovate il link qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

