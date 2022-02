All You Need is Honor: fino a 260€ di sconto per San Valentino 2022

Tra cioccolatini, fiori e cuori, per la Festa degli Innamorati c'è ormai sempre più spazio per la tecnologia. Brand come Honor ne sono consapevoli e quindi, è inevitabile pensare a promozioni sullo store ufficiale come “All You Need is Honor“, con offerte dedicate prettamente a San Valentino 2022 dove potrete risparmiare fino a 260€!

Honor San Valentino 2022: offerte smartphone, laptop e smartwatch a prezzi super

Smartphone per selfie al bacio – Offerte Honor San Valentino 2022

Volete scatti perfetti con il vostro partner o magari riprendere in video la vostra giornata speciale alla massima risoluzione? Honor 50, in entrambe le configurazioni di memoria, può essere il regalo ideale, specie in offerta con in regalo la cover e soprattutto la Honor Band 6, che vi permette di portare al vostro amato o la vostra amata un dono davvero completo. Se invece cercate un prodotto dalla grande autonomia e dalle buone prestazioni, anche Honor 50 Lite è in sconto sullo store e sempre con Honor Band 6.

Laptop per poesie d'amore tra una mail e l'altra

Siete romantici ma fate o il vostro partner fa un lavoro di produttività digitale, magari in movimento? Honor ha la soluzione giusta per voi, grazie ai super sconti fino a 240€ dedicati ai laptop MagicBook X15 e X14, che sono davvero pronti a soddisfare quasi ogni esigenza lavorativa o di studio, soprattutto se in abbinato c'è lo smartwatch Honor MagicWatch 2 42 mm!

Can you feel the heartbeat? Smartwatch e smartband in bundle per Lei e per Lui

Chiudiamo la carrellata di sconti di San Valentino 2022 con le offerte bundle dedicate ai wearable di Honor. Si parte dalla combo Honor MagicWatch 2 46 mm + Honor Band 6 e soprattutto l'accoppiata di due Honor Band 6 nelle colorazioni Meteorite Black e Coral Pink o Sandstone gray a soli 79.90€. Insomma, un regalo per avere l'amore sempre al vostro polso e soprattutto come gesto di cura verso il proprio partner.

Tutte le promo che vedete sopra sono valide sullo store ufficiale di Honor e soprattutto fino al 15 febbraio 2022, quindi nel caso non aveste ancora provveduto, potrete recuperare subito. Tra l'altro, acquistando direttamente dal brand, sarete sicuramente agevolati dalla garanzia che questi vi fornisce, come spieghiamo nell'articolo dedicato. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il