Come scattare selfie senza toccare il telefono con Xiaomi

Lo sapevate che potete scattare selfie senza toccare il telefono grazie alla MIUI di Xiaomi? Fra le tantissime opzioni integrate nell'interfaccia proprietaria della compagnia, ce n'è anche una che consente di fare autoscatti con più facilità. Quante volte vi è capitato di voler farvi un selfie, magari in compagnia, e avere difficoltà a premere il tasto di scatto? Certo, è possibile scattare una foto premendo i tasti laterali, ma il rischio è che muovendo il telefono le foto vengano mosse. Perciò oggi voglio svelarvi un trucchetto che vi permette di fare autoscatti senza toccare minimamente lo smartphone.

Ecco come sfruttare la MIUI per scattare selfie senza toccare il telefono Xiaomi

Ecco come procedere:

Apri l'app Fotocamera

Clicca in alto a desta sulle tre linee

Seleziona l'opzione “Scatta col palmo“

In questo modo, l'app fotografica di Xiaomi sarà in grado di riconoscere se nell'inquadratura c'è il palmo di una mano: vi basterà mostrarlo e si avvierà in automatico un timer per l'autoscatto. Potete scegliere fra 3, 5 e 10 secondi, in base alle vostre preferenze.

