WalkingPad X21: il tapis roulant top gamma torna in offerta da Europa

Sempre più aziende sviluppano le loro soluzioni fitness con elementi intelligenti, ma poche di queste sono prodotti di qualità e convenienza. Tra queste troviamo sicuramente il tapis roulant smart WalkingPad X21, un vero e proprio top gamma del settore che torna in offerta con codice sconto su Geekbuying.

Codice sconto WalkingPad X21: come ottenere il tapis roulant in offerta

Prima di conoscere le modalità per ottenere il tapis roulant in offerta, scopriamolo nelle sue feature più importanti. Si parte dal fatto che la sua struttura si rende quanto più compatta possibile, perché è sì pieghevole ma in doppia soluzione, così da renderlo riponibile praticamente ovunque vogliate. Oltre a ciò, la stessa struttura è rinforzata e dà subito un aspetto premium a tutto il prodotto.

Inoltre, potete settare la velocità in più modalità da 0.5 a 12 km/h questo grazie al suo motore da 918W. Non finisce però qui: guardando alle sue operazioni intelligenti, abbiamo un pannello LED che si dispiega su tutta la parte superiore del poggia-mani, al cui centro è posto un modulo NFC che permette di creare una totale connessione con lo smartphone e regolare il tutto tramite applicazione, in maniera davvero smart. Infine, il carico di portata massimo è di 110 kg.

Come possiamo avere quindi in sconto questo interessante tapis roulant? Il WalkingPad X21 è in offerta su Geekbuying tramite un codice sconto dedicato, che lo porta ad un prezzo inferiore della promo lancio. Questo senza dimenticare la comoda spedizione dai magazzini europei dello store.

