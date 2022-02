Tronsmart Sparkle: le cuffie gaming 7.1 ad un nuovo minimo storico

L'aumentare della richiesta per il mercato gaming, che sia da PC, console o smartphone, ha ovviamente aumentato anche la richiesta di accessori dedicati. Soprattutto per quanto riguarda le cuffie da gaming, come possono essere le nuove Tronsmart Sparkle, subito in offerta, al minimo storico, con codice sconto su Geekbuying e spedizione da Europa.

Codice sconto Tronsmart Sparkle: le cuffie gaming Virtual Surround 7.1 in offerta su Geekbuying

La prima cosa che risalta all'occhio è sicuramente il design, che assume tutta un'altra importanza rispetto a quello, ad esempio, delle cuffie Tronsmart Shadow. I padiglioni auricolari, ma anche la cura dei dettagli è sicuramente superiore ed è probabile garantiscono anche un'ergonomicità più alta.

Passando alle caratteristiche tecniche, abbiamo anzitutto il supporto Virtual Surround 7.1, solo su PC, che permette di immergerci in maniera concreta nel gioco. Inoltre, l'audio è aiutato dai generosi driver da 50 mm di queste over-ear. Molto interessante anche la presenza di un microfono omnidirezionale per una voce più chiara.

Sebbene sia un valore estetico, tra le caratteristiche troviamo anche la possibilità di avere dei LED RGB Surround in 4 modalità diverse. Inoltre, è possibile settare tramite software dedicato equalizzazione, effetti ambientali e appunto il Virtual Surround. La compatibilità di queste cuffie è piena con PS4, PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch e ovviamente su PC. Infine, sul cavo è presente un controller per regolare le cuffie nelle varie modalità, compreso il volume.

Trovate quindi le cuffie da gaming Tronsmart Sparkle in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato, che le porta al minimo storico, senza dimenticare la comodità della spedizione da Europa. Trovate il box con il Coupon qui in basso.

N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

