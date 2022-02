Come al bar con Xiaomi: la Moka Seven & Me vi fa caffè e latte schiumato insieme

Dopo la macchina per caffè in capsule e quella americana, diamo uno sguardo ad un prodotto che non mancherà di stuzzicare sia gli appassionati della casa cinese che gli amanti del caffè e della praticità. Da Xiaomi YouPin arriva la nuova versione della caffettiera Moka Seven & Me, soluzione dotata di scaldalatte integrato, già disponibile anche per noi con tanto di codice sconto e spedizione dall'Europa.

Da Xiaomi YouPin la caffettiera Moka con scaldalatte di Seven & Me | Codice sconto

Dotato di controlli touch, il dispositivo è in grado di preparare contemporaneamente – e in appena tre minuti – sia il caffè che il latte caldo, in modo da cominciare la giornata con la giusta carica. La caffettiera Moka con scaldalatte di Xiaomi YouPin, a marchio Seven & Me, è in grado di offrire varie tipologie di bevande (espresso, latte caldo, cappuccino, macchiato e schiuma di latte) grazie alla presenza di 5 modalità programmate e la possibilità di utilizzare sia il caffè in polvere oppure le capsule del brand Seven & Me.

La caffettiera offre fino a 60 ml di espresso intenso, utilizzando 16 grammi di caffè macinato; per quanto riguarda invece lo scaldalatte, il dispositivo mantenere la temperatura a 60° ed è in grado di schiumare fino a 350 ml di latte in un lampo.

La caffettiera Moka e scaldalatte di Seven & Me arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile anche per noi occidentali grazie a Geekbuying, con tanto di codice sconto dedicato e la spedizione dai magazzini europei dello store. Trovate il link all'acquisto e il coupon di seguito: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

