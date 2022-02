Top 10 Antutu: gli smartphone più potenti di Gennaio 2022

Come ogni mese, anche per gennaio 2022 abbiamo la prima classifica dell'anno da parte di Antutu, che ci comunica quali sono gli smartphone più potenti. Solita ma doverosa premessa: i benchmark ci raccontano una storia parziale, una storia fatta di performance sintetiche, pertanto “il più potente su Antutu” non significa necessariamente “il migliore”. Ma allo stesso tempo, è una finestra sull'evoluzione tecnologia che gli smartphone Android vivono costantemente. Sapere quali sono i marchi e i modelli di smartphone più potenti nei benchmark ci dà un assaggio di quello che ci si possa aspettare nell'utilizzo quotidiano.

Ecco come si aggiorna la classifica degli smartphone più potenti su Antutu

E come prevedibile, il mese di gennaio è anche il mese dello Snapdragon 8 Gen 1, avendo pressoché monopolizzato la classifica di Antutu. Dalla prima alla settima posizione troviamo soltanto smartphone con l'ultimo SoC di casa Qualcomm, e anche nelle posizioni successive è Qualcomm a dettare legge con lo Snapdragon 888+. Il motivo per cui la classifica è tutta firmata Qualcomm è presto detto: il ban USA contro Huawei. Non potendo più produrre chip proprietari, nella classifica mancano quei top di gamma Huawei che una volta avremmo trovato con i relativi SoC Kirin.

Ecco, quindi, che sul podio siedono iQOO 9 Pro, iQOO 9 e Realme GT 2 Pro, seguiti da OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro (l'avete visto il confronto fra questi due?), Moto Edge X30 e Xiaomi 12. Finito il gruppo con Snapdragon 8 Gen 1, quello con Snap 888+ comprende Black Shark 4S Pro, Red Magic 6S Pro e iQOO 8 Pro.

Il discorso di monopolio non cambia molto se ci si sposta sull'altra classifica Antutu, ovvero quella che riguarda esclusivamente i mid-range. Anche in questo caso è il chipmaker statunitense ad avere la meglio, partendo da iQOO Z5 passando per Honor 60 Pro, OPPO Reno 7 5G, Xiaomi 11 Lite 5G e CIVI, Honor 60, Honor 50 Pro, Honor 50 e Huawei Nova 9.

L'unica eccezione è rappresentata da OPPO Reno 6 5G e dal suo Dimensity 900, l'unico esponente MediaTek che compare nelle classifiche Antutu di gennaio. Ma sarà interessante vedere come cambieranno le cose con l'esordio del MediaTek Dimensity 9000, con i primi benchmark che lo pongono sopra tutta la competizione.

