Xiaomi Robot G1 è il modello ideale per le case più moderne

Le case moderne oggi tendono molto ad ottimizzare gli spazi e quindi anche la pulizia si relaziona allo stesso modo. E se ci vuole avvalere di una delle nuove forse di aspirapolvere sul mercato, un vacuum cleaner lavapavimenti come Xiaomi Robot G1 può essere l'essenziale, specie grazie all'offerta lampo che trovate sullo store di TomTop con tanto di spedizione dall'Europa.

Xiaomi Robot G1: il vacuum cleaner del brand in offerta lampo su TomTop

Il robot Xiaomi si presenta compatto e minimale nella struttura, nella sua colorazione bianca ed un alloggio pensato per i sensori laser utili alla mappatura. Infatti, potete creare una mappa di pulizia della vostra casa o del vostro ufficio tramite l'app Xiaomi Home, così da non perdere neanche un angolo dell'ambiente domestico.

Passando a qualche dato tecnico, abbiamo un'ottima potenza di aspirazione da 2.200 Pa, accompagnata da una batteria da 2.500 mAh, che garantiscono 4 modalità di pulizia ed un'autonomia fino a 90 minuti. Essendo anche lavapavimenti, troviamo anche un serbatoio da 200 ml per raccogliere l'acqua da erogare tramite le spazzole sottostanti. Potete controllare lo Xiaomi Robot G1 anche tramite assistente vocale.

Trovate quindi l'aspirapolvere Xiaomi Robot G1 in offerta lampo, molto limitata, sullo store di TomTop, che si avvale di comoda spedizione dai suoi magazzini situati in Europa. Trovate il link all'acquisto nel box sottostante: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il