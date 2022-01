MIUI 13 Global: perché niente nuovi widget in Europa?

Durante la scorsa giornata Xiaomi ha presentato in Italia la nuova serie Redmi Note 11, quattro modelli che portano con sé la MIUI 13 in Europa. I più curiosi potranno approfittarne, visto che i nuovi smartphone di casa Redmi sono disponibili all'acquisto su Aliexpress. Ma il loro annuncio è stato accompagnato anche da quello della MIUI 13 in versione Global, dopo averla potuta apprezzare nella sua versione iniziale per la Cina. Purtroppo il major update non è stato accolto nel migliore dei modi da una community che ha subito lamentato le mancanze fra Global e China.

MIUI 13 Global introduce i nuovi widget, ma evidentemente non per tutti

In buona sostanza, la MIUI 13 Global porta con sé soltanto quattro novità: la prima riguarda l'ottimizzazione software, con funzionalità che però erano già state presentate con la MIUI 12.5 Enhanced. Le altre sono funzioni più o meno secondarie: nuovi sfondi animati, una barra laterale per avviare app in finestra flottante e i nuovi widget. E parliamo proprio di quest'ultima novità, visto che in realtà probabilmente non potremo provarla in Italia.

Hello, #MIUI13 Global app vault with widgets support! Less widgets than China, it was supposed to be like that. Not impressed, but there's a way to improve it in the future. pic.twitter.com/X3rAsyOEGw — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) January 26, 2022

Seppur Xiaomi citi i nuovi widget nella press release che ha mandato a blogger e giornalisti, nella video presentazione non se ne parla e c'è un motivo ben preciso. Come riporta il sito ufficiale, “la loro disponibilità potrebbe variare da mercato a mercato e il roll-out potrebbe ritardare“. Ma in cosa consiste questa novità? Sfruttando la schermata laterale dove risiede l'App Vault, l'utente può personalizzarlo inserendo widget di varie forme (2×1, 2×2, 2×3, 4×2 e 4×4).

Una prima segnalazione sul loro funzionamento ci arriva dall'insider Kacper Skrzypek ma, come egli sottolinea la novità, la feature è stata individuata da una ROM russa. Per il momento, non è dato sapere il perché di questa mancanza e se i nuovi widget debutteranno anche sulle ROM EEA, in un aggiornamento sempre più castrato rispetto alla controparte asiatica.

