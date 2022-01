Le nuove sneakers Xiaomi FREETIE sono smart e tengono i piedi al caldo

Era da un po' di tempo che non parlavamo di uno dei brand d'abbigliamento sportivo più quotati di YouPin ma ora FREETIE è tornato più in forma che mai. La compagnia cinese ha lanciato sulla piattaforma di crowdfunding le sue nuove sneakers smart, una soluzione intelligente contro il gelo dell'inverno: ecco le scarpe riscaldanti Xiaomi FREETIE, perfette per accompagnarvi durante le giornate più fredde dell'anno.

Xiaomi YouPin presenta le nuove sneakers smart FREETIE: le scarpe riscaldanti!

Come anticipato già in apertura, le nuove sneakers smart Xiaomi FREETIE sono dotate di un sistema di riscaldamento integrato. Le scarpe adottano uno stile sportivo, con un tocco casual, e si presentano perfette sia per il fitness che come sneakers quotidiane. Comode e stilose, le scarpe riscaldanti integrano un sistema al grafene: il tutto è controllabile tramite smartphone, grazie all'applicazione di Xiaomi.

Oltre a riscaldare i piedi, il tutto funge anche da deumidificatore, in modo da prevenire la comparsa di germi e batteri (e quindi anche i cattivi odori). All'interno delle scarpe è presente una batteria da 3.000 mAh (ricaricabile tramite USB Type-C), ben celata e in grado di offrire una buona autonomia.





Le nuove sneaker smart di Xiaomi FREETIE arrivano da YouPin ma sono già disponibili all'acquisto per noi occidentali su AliExpress, al prezzo di circa 150€.

