Xiaomi Flip, la scheda tecnica potrebbe essere di tutto rispetto

Che Xiaomi voglia credere di più nei pieghevoli è noto, come è certo che voglia realizzare un suo “Flip“. E questo si evince dal nuovo brevetto del brand, che ci mostra i bozzetti di uno smartphone a conchiglia fatto e finito che può competere sicuramente con avversari agguerriti come Samsung Galaxy Z Flip 3 e Huawei P50 Pocket.

Aggiornamento 03/01: da un leak apprendiamo quelle che potrebbero essere le specifiche del prossimo Xiaomi Flip, pieghevole a conchiglia brevettato dal brand. Trovate le informazioni nelle varie sezioni dell'articolo.

Xiaomi Flip: come è fatto il pieghevole a conchiglia del brevetto?

Design e display

Partendo dalla premessa che Xiaomi Flip è un nome ipotizzato e al limite della congettura, possiamo analizzare come è strutturato. Come detto, si tratta di un clamshell (pieghevole a conchiglia) non molto lontano nel design proprio dallo Z Flip 3, ma anche simile a qualche brevetto precedente, con un bordo della piegatura abbastanza pronunciato ma dalle misure presumibilmente simili. A questo si unisce un bumper fotocamera nella parte superiore, in cui dovrebbe essere alloggiato un piccolo second display e due sensori.

Passando al display interno, abbiamo un pannello esteso in altezza con un punch-hole che sembrerebbe a doppio sensore, in quanto è più esteso rispetto ad un foto singolo. Molto interessante la scelta dei bordi, perfettamente ottimizzati lungo tutta la struttura. Ma quale potrebbe essere la risoluzione di questo pannello? Secondo un leak, ci si aspetta una diagonale da 6.81″ Full HD+ AMOLED, mentre per quello esterno si guarda ad uno schermo da 1.9″.

Hardware e fotocamera

Anche l'hardware di questo smartphone potrebbe essere generoso. Infatti, sempre dal leak sopramenzionato, possiamo carpire che potrebbe essere dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con un massimo di 12 GB LPDDR5 e fino a 256 GB UFS 3.1. Passando alla batteria, questa è meno capiente di quanto ci si possa aspettare (anche rispetto a Magic V, ma è un altro tipo di foldable). Questo perché ci sarebbe un modulo da 3.800 mAh, ricaricabile però a 67W.

E per la fotocamera? Anche la fotocamera potrebbe riservare buone sorprese, con un sensore principale da 50 MP ed un secondo con grandangolare da 13 MP. Per la selfie camera interna, ci si aspetta un sensore da 20 MP.

Xiaomi Flip – Quando arriva?

Ma quando arriva il primo pieghevole a conchiglia di Xiaomi? La risposta, dobbiamo dire, è piuttosto incerta, ma nutriamo speranze nel fatto che il brand possa intavolare una presentazione nei primi mesi del 2022, magari in febbraio, oppure in concomitanza di Xiaomi 12 Ultra, non presente nella maxi-data del 28 dicembre 2021, proprio come accadde con MIX Fold.

