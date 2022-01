Xiaomi lancia una nuova chiave USB per Pad 5 e notebook

Tra i tanti accessori per i prodotti Xiaomi, tra i più utili possiamo trovare la nuova chiave USB a doppia porta. Infatti, il brand ha lanciato una soluzione Flash USB con doppia interfaccia ad un prezzo tutto sommato giusto per il tipo di prodotto.

Xiaomi Dual Interface U Disk: tutto sulla nuova chiave USB a doppia uscita

Rispetto alla storica Pen Drive USB di Xiaomi, questo modello è sicuramente meno pensato per lo stile ma più per l'utilizzo che se ne fa. Infatti, la Dual Interface U Disk è realizzata tutta in zinco con uno spazio dedicato al cambio di interfaccia. Infatti, questo dispositivo integra sia un'uscita USB-A, sia un'uscita USB-C.

Quanto alle capacità, abbiamo un supporto al protocollo USB 3.2 Gen 1, che permette una velocità di lettura fino a 150 MB/s. In più, è presente una configurazione UDP, che permette di avere chip più piccoli ma trasferimenti file più stabili. La compatibilità di questa chiave USB si divide tra Windows dalla versione 7 in poi, MacOS dalla 10.6 in poi e Android 4.4 come OTG, quindi anche per i tablet come Xiaomi Pad 5. Quanto alla capienza, abbiamo uno storage da 64 o 128 GB.

La nuova chiave USB Xiaomi Dual Interface U Disk arriva nel mercato cinese ad un prezzo di circa 14€ (99 yuan) per la versione 64 GB, mentre quella da 128 GB sale ad un costo di circa 24€ (169 yuan). Purtroppo non sono ancora disponibili in Italia, ma considerando la politica del brand, è facile che ce la ritroveremo su AliExpress o Banggood quanto prima.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il