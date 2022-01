Xiaomi 12: come funziona la tecnologia CyberFocus della fotocamera

Presentati a cavallo fra 2021 e 2022, Xiaomi 12 e 12 Pro hanno portato sul piatto diverse novità, fra cui quella che sfrutta la tecnologia CyberFocus. Per la nuova generazione dei suoi top di gamma, Xiaomi ha scelto di integrare nel loro comparto fotografico un'innovazione che deriva da tutt'altro prodotto. Probabilmente vi ricorderete CyberDog, il cane robotico in grado di muoversi autonomamente grazie a un reparto hardware di alto profilo. Ed è proprio da questo apparato che deriva la tecnologia che arricchisce le potenzialità multimediali della serie Xiaomi 12.

La fotocamera di Xiaomi 12 ha la tecnologia CyberFocus: ecco a cosa serve

Dopo la loro presentazione sul mercato, il vicepresidente Zeng Xuezhong ha colto la palla al balzo per spiegare le meccaniche della tecnologia CyberFocus su Xiaomi 12 e 12 Pro. Questa tecnologia è al servizio della messa a fuoco automatica, anche sulla base dei sondaggi condotti dalla stessa compagnia. A sua detta, quello che gli utenti hanno maggiormente lamentato fra i difetti comuni delle fotocamere su smartphone è l'instabilità dell'autofocus. Vi sarà sicuramente capitato che, in alcune circostanze, la fotocamera dello smartphone non fosse in grado di tenere o mettere a fuoco il soggetto nell'inquadratura.

Visto quanto raggiunto a livello tecnologico con CyberDog, Xiaomi ha deciso di prenderne la tecnologia CyberFocus e metterla sui suoi smartphone. Ci sono in gioco degli algoritmi di intelligenza artificiale per consentire al sistema di messa a fuoco di rilevare con più precisione i contorni dei soggetti, che si tratti di persone, animali, soggetti o panorami. Un avanzamento che riguarda sia la qualità della messa a fuoco nelle foto che nei video.

Normalmente, una fotocamera distingue un animale sulla base dei contorni del suo volto: con CyberFocus, invece, il sistema vede i contorni ma anche occhi, naso, bocca e quant'altro. Anche quando uscirà dall'inquadratura, il sistema avrà memorizzato le sue fattezze per poterlo così rimettere a fuoco non appena tornerà nell'inquadratura. Per poter effettuare le calibrazioni di turno, gli ingegneri fotografici ha svolto i test coinvolgendo Peach e Fortune, i due cani mascotte che abitano nel quartier generale di Xiaomi.

