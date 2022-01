Xiaomi 11 Lite si aggiorna alla MIUI 13 Global | Download

Nell'attesa che arrivi l'annuncio ufficiale da parte della compagnia, Xiaomi 11 Lite si sta già aggiornando alla nuova MIUI 13 Global. L'ultimo teaser ufficiale ci fa sapere che manca poco alla sua presentazione, ma i test stanno proseguendo per il suo rilascio in pianta stabile. In queste ore, infatti, questo major update in salsa occidentale è già partito su modelli come Redmi Note 10 e 10 Pro e non dovrebbe tardare a capillarizzarsi. Sì, perché questi sono soltanto alcuni dei primi modelli di casa Xiaomi e Redmi che riceveranno per primi l'update Global.

Parte l'aggiornamento Global della MIUI 13 per Xiaomi 11 Lite

Nel caso di Xiaomi 11 Lite, il modello interessato per il momento è quello con connettività 4G, e l'aggiornamento in fase di rilascio è la MIUI 13 Global in versione V13.0.2.0.SKQMIXM. E così come per tanti altri modelli che si aggiorneranno alla nuova versione della MIUI, l'update comprende anche Android 12. Di conseguenza, non mancano tutte le novità conseguenti come strumenti per la privacy e quant'altro: vi ricordo la mia videorecensione per scoprire la MIUI 13 nel dettaglio.

Ma come per Redmi Note 10 e 10 Pro, anche Xiaomi 11 Lite sta venendo aggiornato alla MIUI 13 Global in versione Stable Beta. Per il momento, quindi, soltanto gli utenti che fanno parte del programma Mi Pilot stanno ricevendo l'aggiornamento. Superata questa fase, in cui verranno segnalati eventuali bug software, partirà il rilascio pubblico vero e proprio per tutti gli utenti. Fino a quel momento, potete scaricare e installare l'aggiornamento manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 per Xiaomi 11 Lite

