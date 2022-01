vivo Y21T ufficiale: è il primo con Snapdragon 680 Global

Nel marasma generale dei nuovi smartphone flagship, anche le nuove leve dell'area mid-range si attrezzano, come nel caso di vivo Y21T. Il nuovo dispositivo del brand cinese è il primo nel mercato Global con il nuovo chipset Qualcomm della serie 6xx, ma si avvale anche di altre specifiche tecniche interessanti, oltre ad un prezzo in linea.

vivo Y21T: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il design scelto per Y21T non si discosta affatto dalla serie a cui appartiene e prende anche qualche ispirazione dalla serie V. Infatti, il bumper fotocamera non si discosta molto da quello del V23e ma anche dal modello Y21s, sua controparte (arrivata in Italia) con Mediatek. Il display scelto per questo modello è un pannello da 6.51″ HD+ LCD IPS.

Passando all'hardware, come abbiamo anticipato, vivo Y21T è il primo smartphone sul mercato Global dotato di Snapdragon 680, anticipando probabilmente di poco Realme 9i, non ancora presentato. Esso fa seguito ad un altro vivo che si avvale del nuovo chipset 4G di Qualcomm, cioè vivo Y32, arrivato in Cina. Per il resto, abbiamo 6 GB RAM espandibili fino a 2 GB in più con memoria virtuale. Lo storage è invece da 128 GB. Batteria poi molto capiente da 5.000 mAh, ricaricabile a 18W.

Il comparto fotocamera si divide in 3 sensori, con il principale da 50 MP, seguito da altri due da 2 MP con macro e profondità. La selfie camera è invece da 8 MP. Il software scelto è FunTouchOS 12.

vivo Y21T – Prezzo e disponibilità

vivo Y21T arriva sul mercato, specificamente in Indonesia, con un prezzo di listino di circa 191€ (3.1 milioni di rupie indonesiane). Non sappiamo se il brand lo porterà anche in Europa, ma non possiamo escluderlo.

