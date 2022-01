Il Capodanno Cinese 2022 arriva su TomTop con sconti fino al 50%

Se guardiamo alla cultura cinese, non c'è festività più importante del Capodanno e per questo, i vari store come TomTop stanno iniziando a lanciare tante offerte dedicate. Nello specifico, TomTop vi porta fino al 50% di sconto su tanti prodotti ma anche occasioni imperdibili limitate a pochissimi pezzi.

TomTop Happy Lunar New Year Sale: tutte le offerte per il Capodanno Cinese 2022

Come si struttura la promozione lanciata da TomTop? Essa si distribuisce in vari tipi di offerte, tutte con la possibilità di ottenere prodotti di elettronica a prezzi davvero interessanti. Ma bando alle ciance e scopriamole tutte.

Offerte lampo Capodanno Cinese a pezzi limitati

La prima occasione da sfruttare è quella del New Year's Editor Picks, cioè delle offerte lampo con pezzi davvero limitati, che potete portarvi a casa ad un prezzo molto competitivo. Smartwatch, dispostivi radiocomandati, droni e attrezzi da lavoro e per la casa.

Sconto del 50% Top Selected

La promozione clou dell'evento per il Capodanno Cinese 2022 di TomTop è sicuramente la Top Selected, che vi porta tanti prodotti scontati del 50%, tra tante categorie e soprattutto per dispositivi smart.

Spedizione rapida dall'Europa

Non può mancare inoltre una selezione di offerte che potete acquistare e ricevere rapidamente grazie alla spedizione dai magazzini europei dello store. Molto interessanti in questa selezione l'illuminazione a marchio Yeelight a prezzi veramente ottimi.

Queste erano le varie possibilità di offerta per il Capodanno Cinese 2022 di TomTop, a cui potete accedere tramite il link che trovate nel box qui sotto. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

