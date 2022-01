Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra svelati: Snapdragon 8 Gen 1 e tanto altro

Insieme a quella che sarà la serie Galaxy S22, Samsung lancerà in un periodo non troppo lontano anche la sua nuova linea di tablet, Galaxy Tab S8, composta dal modello base, S8 Plus e S8 Ultra. Da un leak abbiamo appreso un po' tutte le specifiche tecniche ed il design, che precedono in maniera importante il debutto.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra: cosa sappiamo sulla nuova serie di tablet top gamma?

Design e display

Galaxy S8/S8 Plus (Front)

Il design dei nuovi Galaxy Tab S8 si presenta più o meno simile tra i tre e non si discosta molto dai precedenti Tab S7. E per il display? Se partiamo dal modello S8 base, troviamo un pannello da 11″ LCD TFT LTPS con refresh rate 120 Hz e risoluzione 2.5K WQXGA (2560 x 1600), mentre per S8+ troviamo una diagonale da 12.7″ ma stavolta è Super AMOLED e con risoluzione WQXGA+ (2800 x 1752 pixel) sempre a 120 Hz e infine l'Ultra esagera con un pannello da 14.6″, sempre Super AMOLED, WQXGA+ (2960 x 1848 pixel) e 120 Hz.

Hardware e software

Galaxy S8/S8 Plus/S8 Ultra (Back)

Altro reparto dove troviamo punti in comune tra i tre è sicuramente quello hardware. Il SoC utilizzato per i tre Tab S8 è Snapdragon 8 Gen 1, rivelandosi quindi essere i tablet Android più potenti sul mercato. A questo si abbinano la Adreno 730, 8/128 o 256 GB per S8 e S8+, mentre sono 8 o 16 GB RAM e 128/512 GB per S8 Ultra. Per la batteria, la versione standard ha un modulo da 8.000 mAh, quello Plus sale a 10.090 mAh e il modello Ultra sale a 11.120 mAh. Non specificata la ricarica rapida.

Per tutti poi sono presenti: USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+ e 5G opzionale. Non mancano poi quattro speaker stereo per tutti con Dolby Atmos. Lato software, tutti sono dotati di Android 12 con interfaccia One UI 4.1. Per tutti presente il supporto a S-Pen.

Fotocamera

Interessante il reparto fotocamera della serie Galaxy Tab S8. Non tanto per il posteriore con S8, S8 Plus e S8 Ultra che hanno un doppio sensore da 13+6 MP con grandangolare, ma per la selfie camera del modello Ultra. Infatti, è presente un doppio sensore 12+12 MP contornato da drop notch. Per gli altri due è presente un sensore singolo da 12 MP.

Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra – Prezzo e disponibilità

Purtroppo non abbiamo ancora una data di uscita per la nuova linea Galaxy Tab S8, anche se immaginiamo possa arrivare a marzo 2022, ma da Roland Quandt apprendiamo che potrebbero costare tra i 680 e i 900€ (S8), 880 e 1.110€ (S8+) e 1.040 e 1.220€ (S8 Ultra).

