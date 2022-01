Partono i saldi invernali Honor, con sconti fino a 200€ per tutto il mese

In queste ore HiHonor, lo store ufficiale del brand cinese, ha dato il via ai saldi invernali con tante offerte in salsa tech: Honor 50 e 50 Lite, MagicBook X ma anche indossabili e cuffie, tutti in sconto fino al prossimo 31 gennaio 2022!

Saldi invernali HiHonor: tutte le offerte tech dello store ufficiale di Honor

Le nuove offerte targate HiHonor, come anticipato anche in apertura, non riguardano solo smartphone, ma anche altri dispositivi del brand. Se puntate all'ecosistema Honor, i saldi invernali tech potrebbero essere l'occasione giusta per risparmiare sui nuovi top di gamma e sui notebook del brand. Per prima cosa vi segnaliamo le offerte dedicate ad Honor 50, ultimo dispositivo di fascia alta lanciato in Italia. Si tratta di un dispositivo di tutto rispetto, equipaggiato con il chipset Snapdragon 778G e dotato di display OLED curvo a 120 Hz, super ricarica da 66W ed una fotocamera da 108 MP.

Ovviamente non mancano sconti anche per il piccolo della serie: Honor 50 Lite si difende benissimo grazie al suo stile, al SoC Snapdragon 662 e alle altre specifiche (ricarica da 66W, Quad Camera da 64 MP).

Per chi è in cerca di un laptop leggero, performante e dal prezzo contenuto, sono in offerta anche Honor MagicBook X 14 ed X 15, gli ultimi terminali della gamma lanciati in Italia lo scorso novembre.

Entrambi montano display IPS Full HD e sono dotati di cornici ultra-sottili (di appena 4.8 mm); inoltre sono presenti processori Intel Core di decima generazione, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD.

Le offerte di HiHonor continuano anche con una serie di accessori irrinunciabili. Honor MagicWatch 2 è in sconto sia in versione da 42 mm che da 46 mm. Grazie al chipset Kirin A1 offre una durata della batteria pari a a 14 giorni; inoltre sono presenti il monitoraggio della salute e dell'attività sportiva, così come quello del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Completo ed affidabile!

Concludiamo poi con le cuffie TWS EarBuds 2 Lite e con l'ultimissima Band 6, vero e proprio gioiellino low budget. Stilosa, economica e ricca di funzioni, la fitness tracker del brand cinese si è ritagliata un posto nel cuore degli appassionati.

