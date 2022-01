Redmi TV X43: Dolby Vision e HDR in arrivo sul mercato Global

Aldilà di quelli che sono i numeri ottenuti dagli smartphone, uno dei mercati più vincenti per Xiaomi e Redmi è rappresentato dagli smart TV. Proprio per il brand partner si prospetta l'arrivo di un nuovo modello Global, chiamato Redmi TV X43, pronto a giganteggiare nella fascia media.

Redmi TV X43: com'è fatto il nuovo smart TV del brand?

Se guardiamo al design del TV, esso è molto simile alla gamma P1E di Xiaomi arrivata anche da noi, con piedi laterali a sorreggerla nel caso non fosse affissa al muro. Oltre a ciò, aldilà del fatto che sarà da 43″ in risoluzione 4K 16:9, abbiamo un chipset di nuova generazione e, come dice il brand, speaker da 30W (facilmente suddivisi a 15W ciascuno).

A questo, viene aggiunto il supporto sia all'HDR, sia al Dolby Vision, sia al Dolby Audio quindi comunque con una buona resa. Lato software, non è presente Android TV, ma considerato che uscirà in altri mercati, è presente Patch Wall. Chiaramente, non mancheranno i vari ingressi HDMI e USB, oltre a quello per antenna digitale terrestre e satellite.

Il nuovo Redmi TV X43 arriverà sul mercato Global andando a debuttare in India il prossimo 9 febbraio 2022. Non sappiamo se vi sarà una versione europea, magari ribrandizzata Xiaomi e con Android TV, ma non è escluso. Quanto al prezzo, ci aspettiamo un range di prezzo intorno ai 350€, essendo comunque un prodotto di fascia media.

