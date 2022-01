Redmi Note 8 si aggiorna in Europa alla MIUI 12.5 | Download

Se avete un Redmi Note 8, sappiate che l'aggiornamento alla MIUI 12.5 è in dirittura d'arrivo. Il rilascio del major update MIUI è ufficialmente partito, pertanto non manca molto al suo roll-out in tutto il mondo. Rilasciato sugli scaffali ad agosto di 2 anni fa, debuttò con Android 9 Pie e MIUI 10 e da allora ha ricevuto un major update Android e due MIUI. Era solo questione di tempo prima che anche il modello standard si aggiornasse alla 12.5, dopo il turno di Pro e persino la serie 7.

Aggiornamento 09/01: parte l'aggiornamento in Europa alla MIUI 12.5 per Redmi Note 8. Trovate il link all'interno dell'articolo.

Redmi Note 8 inizia ad aggiornarsi alla MIUI 12.5: ecco le novità

Il roll-out via aggiornamento OTA porta con sé la build V12.5.1.0.RCOCNXM, pertanto parliamo della MIUI 12.5 China per Redmi Note 8. Gli utenti europei dovranno attendere ancora un po', anche perché non molto tempo fa è iniziato il rilascio della MIUI 12 su base Android 11. Speriamo che il nuovo aggiornamento sia esente dai numerosi bug riscontrati con la nuova versione della MIUI.

Rilascio EEA | Aggiornamento 09/12

Ci sono voluti mesi, ma finalmente la MIUI 12.5 EEA sta arrivando anche ai possessori di Redmi Note 8. Si tratta della release V12.5.2.0.RCOEUXM: se proprio non voleste attendere la notifica OTA, potete scaricarlo ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 per Redmi Note 8

MIUI 12.5 Changelog

Sistema La risposta ai gesti è ora istantanea Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. MIUI diventa più leggera, veloce e durevole.

Animazioni di sistema Un nuovo framework di animazione rende il movimento in modo più realistico. Il nuovo design della UI è incentrato sulla visualizzazione e sull'interazione realistica con il dispositivo.

Suoni di sistema Nature mix è un nuovo modo entusiasmante di creare il proprio sistema audio di notifica. Centinaia di suoni di sistema che rappresentano animali di tutto il mondo. Suoni del sistema stereo.

Protezione della privacy Ora puoi vedere quali app accedono ai tuoi appunti e controllarne l'accesso. L'utilizzo della posizione approssimativa aggiunge punti alla protezione della privacy. Puoi gestire le autorizzazioni sensibili e il comportamento delle app correlate in modo indipendente. Viene monitorato anche il comportamento delle pagine web, il che ti aiuta a bloccare azioni indesiderate e dannose. Sta a te decidere chi e quando monitorare il tuo comportamento online. Tutte le app ora vengono fornite con una dichiarazione di sicurezza di GetApps. Scanner dei rischi della privacy. Controlla quali app accedono ed eliminano elementi dalla tua Galleria. Una panoramica completa di tutte le autorizzazioni sensibili. Riceverai una notifica ogni volta che vengono utilizzate autorizzazioni ad alto rischio e potrai bloccare le azioni corrispondenti. Una nuovissima pagina sulla protezione della privacy.

Note Componi mappe mentali con strutture complesse. Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.

Xiaomi Cloud Il gestore delle password ti consente di memorizzare le password nel cloud. Puoi condividere la posizione del dispositivo con altre persone nel tuo gruppo di condivisione familiare. Le informazioni sulla posizione possono essere registrate automaticamente prima che il dispositivo si spenga. Converti immagini in PDF.

IME Un modo più conveniente per spostare un cursore utilizzando la barra di scorrimento. I pulsanti funzione supportano il passaggio tra le lingue e le tastiere. È possibile tenere premuti i pulsanti di funzione per accedere a più funzioni. Temi personalizzati per tastiere.

Temi Opzioni di regolazione peso dei font di terze parti. Funzionalità di personalizzazione per sfondi di sistema, animazioni e suoni.

Browser Personalizzazione dello sfondo nella modalità Lite. Modalità Incognito ridisegnata. Le pagine si caricano molto più velocemente ora.



di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il