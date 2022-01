Redmi Note 11 JE: in arrivo un nuovo modello impermeabile?

La serie Note di Redmi ha ormai iniziato il suo giro di espansione tra i vari modelli che “invaderanno” il mercato Global. Tra questi, ci dovrebbe essere anche il nuovo Redmi Note 11 JE, che potrebbe replicare le peculiarità del modello precedente, impermeabilità in primis.

Redmi Note 11 JE: cosa sappiamo sul nuovo modello mid-range?

Design e specifiche tecniche

Secondo quanto raccolto dai primi leak, la versione JE del Redmi Note 11 riprende nello stile il modello cinese della serie, con un design più tondeggiante rispetto ai Pro, che hanno un frame squadrato. Ma anche nelle specifiche tecniche abbiamo riscontri simili al modello citato. Infatti, dovremmo trovare un pannello da 6.6″ Full HD+ con punch-hole e refresh rate 90 Hz.

Per il chipset, abbiamo la vera novità: invece del MediaTek Dimensity 810 della variante cinese, il Note 11 JE segue il precedessore con Snapdragon, andando ad integrare il SoC 480+. La batteria è da 5.000 mAh e la ricarica da 18W. Guardando alla fotocamera, facile aspettarsi un sensore da 50 MP Samsung JN1. Sebbene non sia confermato, ci si aspetta mantenga l'impermeabilità IP68 come il precedente tramite ingresso SIM KDDI. Altra novità, abbiamo MIUI 13 pre-installata.

Redmi Note 11 JE – Prezzo e data di uscita

Per ora non è chiaro quando arriverà questo modello, ma è facile che possa avere una data di uscita fissata per febbraio 2022. Il Note 11 JE sarebbe un'esclusiva del Giappone (come il Note 10) come indica la sua sigla e, considerando il valore, non dovrebbe costare oltre i 200€ al cambio.

