Redmi Note 11 e Note 11S: migliori cover, pellicole ed accessori

La fascia media di Xiaomi si è arricchita con tanti nuovi modelli targati Redmi. Una pioggia di dispositivi dal medesimo stile, ma che all'interno celano varie caratteristiche differenti (date un'occhiata al nostro confronto per saperne di più). Se avete scelto di partire dalla base, allora andiamo a vedere come proteggere il vostro nuovo Redmi Note 11 o Note 11S con una selezione di cover, pellicole ed accessori dai migliori store online.

Migliori cover, pellicole ed accessori per Redmi Note 11 e Note 11S

Se volete sapere tutto su Redmi Note 11 e Note 11S, allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al lancio dei due dispositivi.

N.B. – se non visualizzate correttamente i box con i prodotti presenti all'interno dell'articolo, provate a disattivare AdBlock.

Inoltre vi segnaliamo che i due smartphone hanno dimensioni identiche e lo stesso display. Al momento è presente una selezione limitata di accessori: non appena in vendita ufficialmente ci saranno di certo maggiori prodotti ed aggiorneremo l'articolo con le novità.

Amazon

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web!

eBay

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte di eBay ed altri store!

AliExpress

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte di AliExpress!

Prima di lasciarvi vi segnaliamo che se siete affamati di sconti in salsa Huawei e non solo allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il