Redmi Note 10 e 10 Pro si aggiornano alla MIUI 13 Global | Download

Il mese di gennaio sta finendo: questo significa il debutto della MIUI 13 Global, a partire dallo strano duo Redmi Note 10 e 10 Pro. Lo definisco “strano” perché era ipotizzabile che il roll-out partisse dai top di gamma come la serie Xiaomi 11. Così non è, anche se è soltanto questione di tempo prima che il roll-out parta per tutti i dispositivi della prima ondata. Come anticipato dalla stessa Xiaomi, l'annuncio della MIUI 13 in occidente è dietro l'angolo, e lo dimostra il fatto che alcuni updates siano già partiti.

L'aggiornamento MIUI 13 Global debutta su Redmi Note 10 e 10 Pro

Ecco, quindi, che sia Redmi Note 10 e 10 Pro si aggiornano alla MIUI 13 Global, con le rispettive build V13.0.3.0.SKGMIXM e V13.0.2.0.SKFMIXM. Non dovrebbe sorprendere che i due smartphone stiano già ricevendo l'aggiornamento, in quanto fanno ufficialmente parte della lista dei primi smartphone che l'avranno. La sigla delle build contiene la lettera “S”, pertanto in entrambi i casi l'aggiornamento comprende anche Android 12. Se foste curiosi, c'è un mio vademecum in cui vi spiego il significato di lettere come “SKGMIXM”. Inoltre, vi consiglio la mia videorecensione per scoprire quali siano le novità della MIUI 13.

Buone notizie per i possessori di Redmi Note 10 e 10 Pro, quindi, anche se non è tutto oro ciò che luccica. Entrambi gli aggiornamenti sono sì per la MIUI 13 Global ma sono in fase Stable Beta, cioè destinati ufficialmente ai Mi Pilot. Ciò significa che il roll-out OTA sta arrivando solamente ai Beta Tester dei due modelli: qualora non venissero rilevati bug degni di nota, allora la stessa ROM verrà rilasciata pubblicamente. Di conseguenza, potrebbe volerci ancora tempo prima che la release pubblica venga diffusa a tutti: se proprio non volete attendere, potete scaricare e installare l'aggiornamento manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 per Redmi Note 10 e 10 Pro

