Redmi L19 sarà la nuova serie ispirata a Xiaomi 12, secondo questo leak

La compagnia di Lei Jun starebbe per sfornare una nuova gamma, secondo un leak del noto insider cinese DigitalChatStation. Si tratterebbe della serie Redmi L19, caratterizzata da uno stile simile a quanto visto con Xiaomi 12: ecco che cosa sappiamo di questo misterioso dispositivo.

Redmi L19: cosa sappiamo sulla nuova e misteriosa serie in stile Xiaomi 12

Partiamo dal principio, l'insider riporta che Xiaomi è al lavoro sulla serie Redmi L19 e procedere subito parlando di design. Sembra nel corso del 2022 avremo vari dispositivi dal look simile tra loro mentre a questo giro si tratterà di un terminale ispirato a Xiaomi 12. Quindi ci aspetta un layout della fotocamera simile a quello dell'ultimo top del brand, caratterizzando da un sensore di grandi dimensioni, due aggiuntivi ed un flash LED, il tutto inserito in una cornice rinnovata rispetto alla precedente generazione.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche ci viene svelata solo la presenza di un pannello LCD con punch hole, mentre il lettore d'impronte digitali sarà integrato di lato. Probabilmente si tratterà di un mid-range, ma per ora i dettagli scarseggiano.

Anche il nome è in dubbio: Redmi L19 potrebbe essere – ipotesi molto plausibile – solo la sigla e potrebbe arrivare sul mercato con un nome completamente diverso. Di conseguenza sorge una domanda: si tratterà di una gamma completamente inedita o di altre aggiunte alle famiglie attuali? Restiamo in attesa di ulteriori novità, curiosi di scoprire qualcosina in più.

