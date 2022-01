Redmi K50 Gaming integrerà il miglior motore della vibrazione in Android

Sebbene non ci sia una vera e propria data di uscita, la serie Redmi K50 si arricchisce sempre più di dettagli, specie il modello Gaming, l'ultimo relativo al motore della vibrazione. Da un teaser ufficiale infatti, apprendiamo i dettagli di quella che sembra la migliore soluzione della categoria per smartphone Android.

Redmi K50 Gaming: tutti i dettagli del nuovo motore della vibrazione

Come si struttura quindi questo motore prodotto da RichTap? Il CyberEngine ultra-wide band motor, con nome in codice 1016, si presenta (come riporta il teaser) con dimensioni più ampie, una vibrazione a massime prestazioni e soprattutto, grazie all'UWB, la frequenza più ampia di tutto il panorama Android.

Nello specifico, abbiamo una dimensione di 560 mm3, con una frequenza dai 50 ai 500 Hz. Il design di questa componente è ispirata a quella che comporrà i futuri controller videoludici e i dispositivi per il Metaverso.

Tra l'altro, questo motore è totalmente comparabile con quello degli iPhone, essendo l'unico in Android con frequenza di risonanza a 130 Hz. Inoltre, lo stato di stazionario del volume della vibrazione è 3 volte superiore a quello dei classici motori 0809. Cosa non meno importante, è che questo motore è su Asse-X.

Considerate queste premesse, Redmi K50 Gaming si prospetta tra le migliori soluzioni Android con Snapdragon 8 Gen 1, puntando efficacemente al massimo in fatto di prestazioni, puntando a sfidare non più i flagship regolari ma quelli del settore mobile gaming. Se ne volete sapere di più sulle varie caratteristiche tecniche, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il