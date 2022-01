Realme GT Neo 2 x Dragon Ball Z ufficiale: un’onda energetica nella fascia medio-alta

La voglia di accattivare i giovani con i propri smartphone è ormai prerogativa dei vari brand e su tutte, in questo, svetta Realme. Non a caso infatti, il brand ha annunciato lanciato una versione di Realme GT Neo 2 totalmente dedicata a Dragon Ball Z, tra le versioni speciali più belle mai realizzate.

Realme GT Neo 2 x Dragon Ball Z: cosa cambia rispetto alla versione base?

A rivelare i primi dettagli di questa collaborazione con Toei Animation per il capolavoro di Akira Toriyama è stato proprio il profilo di Realme, a cui ha fatto seguito l'annuncio del Presidente della divisione cinese Xu Qi-Chase. E fino alla presentazione dei nuovi top gamma Realme GT 2 e 2 Pro, il brand è riuscito a mantenere il segreto sul dispositivo fino ad oggi.

La scelta è ricaduta su GT Neo 2 in quanto è sicuramente uno degli smartphone più accattivanti per i più giovani ed è il target a cui punta prettamente Realme. Ma come si compone questa versione speciale? Abbiamo lo stesso modello di sempre, almeno nelle forme, ma la sua scocca riprende in maniera completa la tuta da combattimento di Goku, prendendo una colorazione arancione con finiture blu ed il logo del protagonista della serie.

A questo si abbina una confezione a tema, così come a tema sono gli sticker, carte speciali e manualistica sempre dedicata all'anime. All'interno poi, la Realme UI è customizzata tra icone e wallpaper.

Quella tra Realme e Dragon Ball Z è solo l'ultima di tante collaborazioni tra i brand di tecnologia e i manga o ai videogiochi. Basti pensare alle tante edizioni speciali degli OPPO Reno, oppure i vari OnePlus venuti fuori, volendo restare nel mondo OPlus, che hanno affascinato negli anni gli appassionati.

Il nuovo Realme GT Neo 2 x Dragon Ball Z arriva sul mercato con un prezzo di lancio di circa 376€ (2.699 yuan), che è di poco superiore alla versione standard, quindi comunque abbastanza conveniente. Come molte delle sopracitate versioni, non si sa se verrà distribuito anche da noi in Occidente, ma la speranza è che possa arrivare tramite gli store d'importazioni più noti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il