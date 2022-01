Realme GT 2 Pro: spuntano i prezzi a poche ore dal debutto

Il 2021 di Realme è stato costellato da un cospicuo numero di modelli di quella che è la gamma top del brand, cioè la serie GT. Dopo il primo GT, GT Neo, Neo Flash, GT Master, Master Explorer, GT Neo 2 e Neo 2T, si comincia ora a parlare del futuro della serie. Proviamo a fare chiarezza e raccogliamo in questo approfondimento tutto quello che sappiamo – tra conferme e indiscrezioni – in merito al prossimo Realme GT 2 Pro (e al fratello minore GT 2).

Aggiornamento 04/01: in rete hanno fatto capolino i presunti prezzi di vendita di Realme GT 2 Pro a poche ore dall'uscita. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Realme GT 2 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Partiamo col dire che di Realme GT 2 Pro ci saranno più versioni. Quella che abbiamo conosciuto per prima, grazie alle immagini pubblicate in rete, si chiamerebbe Realme GT 2 Pro Camera. Lo smartphone sfoggerebbe un modulo fotografico piuttosto sporgente e generoso, le cui forme ricordano quelle del vecchio Nexus 6P.

Si parla anche di una versione di Realme GT 2 Pro dotata di fotocamera sotto il display, anche se potrebbe soltanto trattarsi di un prototipo. Per il momento non ci sono dettagli ufficiali, quindi è bene procedere con i piedi di piombo per questo aspetto.

L'altro smartphone che conosciamo è Realme GT 2 Pro Master Design, co-realizzato con il designer Naoto Fukasawa. Le immagini ufficiali ci hanno fatto apprezzare la sua tecnologia Paper Tech, una scelta eco-sostenibile in quanto la scocca sarà realizzata in bio-polimeri in collaborazione con SABIC. Questi materiali comprendono composti organici derivanti dalla natura, ovvero foglie cadute e polpa cartacea. Un elemento, quello della carta, che viene ripreso anche dalla texture della scocca stessa, la cui ruvidità ricorda in parte quella dei fogli da disegno.









Passando oltre la questione del design, Realme GT 2 Pro avrà un pannello AMOLED da 6,7″ Quad HD+ (3216 x 1440 pixel) in 20:9 con densità di 525 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 1.000 Hz e protezione Gorilla Glass Victus. Non manca inoltre una tecnologia LTPO di seconda generazione (2.0), come Xiaomi 12 e OnePlus 10 Pro. In più, grazie alla tecnologia O-Sync 2.0, la sincronizzazione sarà sempre ottimizzata, così da non farsi mancare nulla in questo comparto.

Per quanto riguarda Realme GT 2, lo schermo sarebbe un'unità sempre AMOLED a 120 Hz ma da 6,62″ Full HD+. In entrambi i casi, parliamo di schermi dal profilo piatto e con cornici molto sottili (almeno sul modello Pro).

Realme ha svelato che il sensore ID nello schermo che troveremo su GT 2 Pro non avrà come unica funzione quella della scansione biometrica. Il sensore sarà utilizzabile anche come cardiofrequenzimetro, potendo misurare i battiti cardiaci poggiando il polpastrello su di esso.

In termini di dimensioni, Realme GT 2 misurerebbe 163 x 75 x 8,6 mm per 199 g, mentre il modello Pro 163 x 74 x 8,2 mm e 199 grammi per il modello Pro. In merito alle colorazioni, per il modello Pro avremo le opzioni Light Green, Ice Crystal Blue, Cast Iron Black e Paper White.

Hardware

Nelle ultime ore sul social cinese Weibo hanno fatto capolino le specifiche tecniche complete, ovviamente da prendere con le dovute precauzioni fino al debutto ufficiale.

Sembra che Realme GT 2 Pro sarà tra i primi ad avere a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1, ultimo SoC high-end di Qualcomm. È un SoC realizzato da Samsung a 4 nm, contenente una CPU octa-core Kryo (1 x 3 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e una GPU Adreno. Lato memorie si parla di 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile.

In merito al comparto tecnico di Realme GT 2 “standard” dovremmo avere a bordo lo Snapdragon 888 (supportato da 12 GB di RAM), come indicato sia dai leak che dai primi risultati su Geekbench.

Per la ricarica, purtroppo le indiscrezioni parlano chiaro: non avremo la super ricarica da 125W (anche se di recente ha cominciato a muoversi qualcosina anche in merito ad una potenza ben superiore). Sia Realme GT 2 Pro che il fratello minore dovrebbero offrire una capiente batteria da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 65W. Si parlava anche di un eventuale presenza della ricarica wireless ma per il momento non ci sono certezze (nemmeno dalle voci di corridoio).

All'interno di Realme GT 2 Pro sarà presente anche un nuovo impianto di dissipazione, una versione migliorata di quello presente su GT Neo 2. Il calore verrà dissipato attraverso una camera di vapore larga 4.129mm², attraversando vari strati dissipativi per un totale di 36.761mm² di superfice utile.

Altro punto di forza della gamma flagship di Realme è la connettività. Come annunciato dal brand stesso, GT 2 Pro è dotato della prima tecnologia di commutazione con antenna HyperSmart per il mercato mobile. Questo vuol dire connessioni molto più stabili e potenziate. A questo si aggiunge un sistema NFC totalmente rinnovato, con copertura a 360° e con funzionalità Tap & Go.

Lato software i due modelli avranno di certo Android 12 al lancio, sotto forma della nuova interfaccia proprietaria Realme UI 3.0. A supporto del gaming ci sarà la rinnovata GT Mode 3.0: con cui sprigionare tutta la potenza dello smartphone e avere funzionalità aggiuntive.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Realme GT 2 Pro sarà basato su un modulo principale composto da tre sensori, confermato dalla stessa compagnia cinese. Avremo una configurazione da 50 (OIS) + 50 + 2 MP, con un sensore Sony IMX766 principale, un grandangolo da 150° e una lente aggiuntiva. In questo caso si tratterà di una micro-lente GC02M1B con funzione di microscopio, una soluzione simile a quanto visto a bordo di OPPO Find X3 Pro: in pratica sarà possibile scattare immagini super ingrandite e scoprire da un punto di vista tutto nuovo oggetti e materiali. Comunque è bene tenere a mente che questa funzionalità potrebbe essere riservata a Realme GT 2 Pro Camera Edition (il poster ufficiale non lo specifica). Passando alla selfie camera, avremo un sensore da 32 MP (IMX615), come specificato dalla stessa compagnia nell'ultimo teaser.

Il fratello minore è dotato di una fotocamera da 50 + 8 + 2 MP mentre per gli autoscatti dovremmo avere un sensore depotenziato, ossia un modulo da 16 MP. Non è dato di sapere se anche in questo caso troveremo la fotocamera microscopio ma pare improbabile.

Realme GT 2 Pro – Prezzo e data di presentazione

L'evento di lancio di Realme GT 2 e GT 2 Pro è fissato per il 4 gennaio 2022 ed ora, a poche ore dal debutto, arrivano novità per quanto riguarda il prezzo di vendita in patria. Un presunto poster leak -da prendere con le dovute precauzioni – “rivela” per Realme GT 2 Pro un prezzo di partenza di 598€, ossia 4.299 yuan, per la versione da 8/128 GB. Le varianti maggiorate, da 8/256 GB e da 12/256 GB dovrebbero essere proposte a 4.599 yuan e 4.999 yuam, ovvero 640€ e 696€ al cambio attuale.

Per il mercato Global, lo smartphone dovrebbe superare invece gli 800$, come confermato dal brand in alcune occasioni precedenti (ma resta comunque da vedere quale sarà il prezzo finale).

