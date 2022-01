Realme 9i si mostra a tutto tondo in un video, tra design e specifiche

La serie Realme 9 si avvicina e come al solito comprenderà vari modelli, fra cui figura anche Realme 9i. E proprio la variante “i” potrebbe essere la prima a fare il debutto sul mercato, visti i leak comparsi in rete. Vediamo quali saranno le sue novità, fra scheda tecnica, immagini, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 04/01: a pochi giorni dal debutto, Realme 9i è protagonista di un video con una panoramica quasi completa di design e specifiche. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Realme 9i: cosa sappiamo ad oggi sul nuovo mid-range?

Design e display

Realme 9i si separa in maniera netta dal predecessore Realme 8i, arrivato recentemente anche in Italia e che abbiamo recensito. Il design infatti è molto simile a quello del “collega” Realme GT Neo 2, ereditandone il modulo fotografico rettangolare con due sensori più grandi ed uno più piccolo. La scocca però è in policarbonato anziché in vetro, con bordi leggermente curvi per aiutare la presa. Il dispositivo è protagonista di un video in cui compare dal vivo e ci viene mostrato a tutto tondo, con tanto di caratteristiche.

Il display di Realme 9i è un'unità LCD da 6,59″ Full HD+ con vetro 2.5D ed un punch-hole per la selfie camera. Per il refresh rate, sebbene il modello precedente riportasse un pannello a 120 Hz, stavolta abbiamo una soluzione a 90 Hz. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel pulsante di accensione.

Hardware e fotocamera

Realme 9i visits Geekbench

Android 11

4GB RAM

Snapdragon 680

Single-core score: 382

Multi-core score: 1,556#Realme #Realme9i pic.twitter.com/CXDilbYkFb — Mukul Sharma (@stufflistings) December 29, 2021

Il cuore del nuovo budget phone di Realme è lo Snapdragon 680 di Qualcomm. Il SoC a 6 nm TSMC contiene una CPU octa-core Kryo 265 a 2,2 GHz e una GPU Adreno 610. Lato memorie si vocifera di tagli fino a 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Il dispositivo è stato anche avvistato su Geekbench con i primi benchmark.

In termini di batteria, Realme 9i è dotato di un modulo da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W. La connettività comprende il supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0, assieme ad un USB Type-C; lungo il bordo inferiore trova spazio il tanto agognato ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

Quanto alla fotocamera, il trittico include sensori da 50 + 2 + 2 MP, uno con lente macro e uno dedicato al calcolo della profondità. La selfie camera punch-hole, invece, è un'unità da 16 MP.

Realme 9i – Prezzo e data di uscita

Realme 9i to launch on January 10th in Vietnam. Here's how it will look like from the back.#Realme #Realme9i pic.twitter.com/YwCjEjKv0r — Mukul Sharma (@stufflistings) January 3, 2022

Cosa sappiamo per quanto riguarda la data di uscita del Realme 9i? La divisione vietnamita del brand ha ufficializzato che verrà presentato il prossimo 10 gennaio 2022, praticamente dietro l'angolo. Per il prezzo, è possibile aspettarsi un rincaro, guardando al fatto che possa costare oltre i 219€ previsti per il modello 8i in Italia.

