POCO M4 Pro sta per tornare, questa volta in versione 4G

Lo scorso anno il brand partner di Xiaomi ci ha soddisfatto con un medio gamma 5G di tutto rispetto, dal look accattivante (anche se controverso per alcuni) e buone specifiche, il tutto ad un prezzo super. E ora sembra che POCO M4 Pro stia per fare ritorno nel mercato, questa volta con una versione 4G: andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati fino a questo momento.

POCO M4 Pro 4G: tutto quello che sappiamo sul nuovo mid-range

Il primo avvistamento “certo” del nuovo smartphone arriva dalla certificazione NBTC: POCO M4 Pro 4G è apparso con la sigla 2201117PG ed il nome commerciale del dispositivo. Non vengono rivelati dettagli sulle specifiche tecniche, fatta eccezione per la presenza di un modem solo LTE.

Il mese scorso il team di Xiaomiui ha individuato un modello siglato 2201117SI, dal nome in codice Meil. Il terminale sarebbe mosso da un chipset MediaTek e avrebbe dalla sua una display a 90 Hz. Il comparto fotografico offrirebbe un triplo modulo da 64 + 8 + 2 MP, con un sensore principale Omnivision OV64B40 ed un grandangolo Sony IMX355.

Si vocifera anche potenziata del dispositivo, dal nome in codice meil_pro, dotata di una fotocamera principale Samsung HM2 da 108 MP. Comunque per il momento è ancora tutto molto nebuloso e restiamo in attesa di ulteriori novità.

Design e display

Volendo dare per scontato uno stile simile a quello del modello 5G, POCO M4 Pro 4G potrebbe adottare il medesimo look, con un modulo fotografico caratteristico ed un punch hole per la selfie camera. A proposito del display, dovremmo avere un pannello LCD da 6.6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate adattivo a 90 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Non mancherebbe poi un lettore d'impronte posizionato di lato.

Hardware

La parte hardware resta sconosciuta ma anche qui possiamo ipotizzare il ritorno di un chipset MediaTek, accompagnato da 4/6 GB di RAM LPDDR4X e almeno 64/128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite microSD. Probabile anche il ritorno di una batteria capiente, da 5.000 mAh e con ricarica rapida da 33W.

Quello che dovrebbe cambiare, almeno raccogliendo le varie indiscrezioni, sarebbe il comparto fotografico: stavolta dovremmo trovare una tripla camera con un sensore da 64 MP. Ovviamente quanto visto finora è da prendersi con le dovute precauzioni, almeno fino ad una conferma da parte di POCO.

POCO M4 Pro 4G – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Per quanto riguarda l'uscita di POCO M4 Pro 4G, sembra che sia in dirittura d'arrivo in alcuni mercati: non appena ne sapremo di più – sia per quanto riguarda le specifiche tecniche che la data di presentazione – provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Comunque è probabile che il debutto sia fissato nei primi mesi del 2022, ad una cifra abbordabile (visto anche quello della versione 5G, lanciato ad un prezzo di listino di 229.9€ in Italia).

