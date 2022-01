OPPO Watch Free Global avvistato: il lancio potrebbe essere imminente

Mentre il secondo capitolo della gamma Watch è ormai ufficiale, debutta anche un ennesimo modello inedito per la casa cinese. Si tratta di OPPO Watch Free, indossabile che punta allo sport e arriva come un fulmine a ciel sereno, con un design inedito per il brand: ecco tutti i dettagli su look, specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e uscita del dispositivo!

Aggiornamento 24/01: si torna a parlare di OPPO Watch Free in versione Global, questa volta grazie ad una comparsa sul sito ufficiale indiano. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OPPO Watch Free: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Lo stile è parecchio familiare e mette da parte quanto visto con il modello standard per abbracciare un display rettangolare, simile a quello di Realme Band 2 (o meglio con Huawei Watch Fit e Honor Watch ES). Ovviamente non è da prendere sotto gamba, dato che il dispositivo mostra fin da subito un'anima premium: il pannello è circondato da una cornice che pare metallica, ma in realtà è realizzata in policarbonato. Non sono presenti tasti fisici ed è tutte le operazioni vengono svolte solo ed esclusivamente tramite touch. Il cinturino è in silicone mentre le colorazioni disponibili sono quella Black e Gold.

Il display è un'unità AMOLED da 1.64″ con risoluzione 456 x 280 pixel, gamma DCI-P3 ed una densità di 326 PPI.

Specifiche, funzioni e autonomia

Per quanto riguarda le funzioni di OPPO Watch Free, non troviamo il GPS ma per il resto non manca nulla: abbiamo il monitoraggio di attività cardiaca, sonno, stress ed SpO2, insieme alle varie modalità sportive, oltre 100. Ovviamente è presente il supporto NFC (opzionale) per i pagamenti contactless.

Il dispositivo è dotato di un microfono e del supporto all'assistente vocale Breeno, anche in modalità offline. Un dettaglio interessante dell'indossabile è la presenza di una particolare modalità eSports: una volta attivata tutte le notifiche vengono inviate solo all'orologio e non allo smartphone. Questa novità funziona solo con le serie Find X3 e Reno 6.

In termini di autonomia abbiamo una batteria da 230 mAh, in grado di offrire fino a 14 giorni di utilizzo con una singola carica. Grazie alla ricarica rapida basteranno 5 minuti per ottenere un giorni di durata.

Per la parte hardware/software di OPPO Watch Free l'azienda non si è sbilanciata. Ciò significa che non abbiamo una soluzione Snapdragon Wear a bordo e – soprattutto – è da escludere la presenza di Wear OS (come nel caso del primo smartwatch del brand) per un'eventuale versione internazionale.

OPPO Watch Free ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il nuovo OPPO Watch Free è stato ufficializzato solo in Cina (per il momento) al prezzo di circa 72€ al cambio attuale (549 yuan) per la versione standard. Il modello con NFC viene proposto invece a circa 79€, ossia 599 yuan. Le vendite partiranno dal 30 settembre mentre per ora non sono presenti dettagli in merito ad una possibile variante per il mercato Global. Se ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli del caso.

In arrivo anche la versione Global | Aggiornamento 24/01

Dopo le indiscrezioni di alcuni mesi fa OPPO Watch Free torna sotto i riflettori, questa volta in versione Global. Il dispositivo è apparso sul sito ufficiale indiano, in relazione al debutto della serie Reno 7 nel paese. Il debutto di Reno 7 e 7 Pro è fissato per il prossimo 4 febbraio, quindi questo potrebbe essere anche il giorno del debutto per la versione internazionale dello smartwatch. Inoltre sembra che dovrebbero essere presenti anche le cuffie Enco M32, sempre secondo il sito ufficiale. Per ora da parte di OPPO e non ci sono ancora conferme dirette da parte dell'azienda.

