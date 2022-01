OPPO Reno 7 e 7 Pro Global: ormai manca pochissimo al lancio

Sono passate solo poche settimane dal debutto in Cina della serie Reno 7, ma ormai è solo questione di tempo prima del debutto internazionale. Non sappiamo ancora se la gamma arriverà in Europa oppure resterà appannaggio solo di determinati mercati (l'India in primis); nel frattempo OPPO Reno 7 e Reno 7 Pro Global si avvicinano sempre di più.

Aggiornamento 22/01: un nuovo teaser conferma il periodo di uscita di OPPO Reno 7 Global. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OPPO Reno 7 Pro Global certificato da Google: il debutto si fa sempre più vicino

La piattaforma di Google solitamente funge da apripista per il debutto di un terminale (anche se ci sono sempre delle eccezioni). In questo caso è molto probabile che OPPO Reno 7 Pro, avvistato su Google Play Console, sia in dirittura d'arrivo fuori dalla Cina ed è plausibile che non manchi molto al debutto. Per il momento non abbiamo ancora una conferma ufficiale; per quanto riguarda la certificazione di Google, il dispositivo compare con Android 11 e 12 GB di RAM.

OPPO Reno7 Pro visits Google Play Console. Global launch coming up soon.#OPPO #OPPOReno7Pro pic.twitter.com/Hg4xhjxhMu — Mukul Sharma (@stufflistings) December 22, 2021

Il nuovo OPPO Reno 7 Pro è il modello maggiore della serie: equipaggiato con un pannello AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 90 Hz ed un chipset Dimensity 1200-Max, il dispositivo arriva con un look totalmente rinnovato rispetto alla generazione precedente. La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica da 65W mentre il comparto fotografico si basa su un triplo sensore da 50 + 8 + 2 MP.

OPPO Reno7 receives the Indian BIS certification and IMDA certification in Singapore. Launch imminent.#OPPO #OPPOReno7 pic.twitter.com/rXbMxLia1Z — Mukul Sharma (@stufflistings) December 30, 2021

A distanza di qualche giorno, alcuni enti hanno iniziato poi a certificare il modello base della serie Reno 7, che segue quindi il modello Pro già apparso su Google Play Console. Di sicuro, come possiamo leggere, il modello CPH2371 è un dispositivo 5G e molto probabilmente arriverà pressoché invariato fuori dalla Cina.

OPPO Reno 7 e 7 Pro Global compaiono in un teaser | Aggiornamento 22/01

Sempre meno giorni ci separano dall'approdo fuori dalla Cina della nuova serie. OPPO Reno 7 e Reno 7 Pro arriveranno nel corso del prossimo mese: un nuovo teaser conferma che le vendite partiranno dal 5 febbraio 2022, quindi la data di presentazione dovrebbe coincidere oppure essere nei pochi giorni precedenti. Insomma, i nuovi modelli della gamma si apprestano finalmente ad uscire dalla patria anche se per ora si parla solo del debutto in India.

Aspettando il debutto internazionale della serie Reno 7 vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato alla gamma, con tutti i dettagli su specifiche e prezzi.

