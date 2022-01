OPPO Reno 6 Lite ufficiale: scheda tecnica e prezzo

Mentre l'attenzione è già rivolta ai prossimi Reno 8, l'azienda completa la line-up di sesta generazione con il lancio di OPPO Reno 6 Lite. Sapevamo praticamente tutto sul nuovo modello destinato ad ampliare la già amplia proposta nella fascia mid-range su scala globale. E come accadde per il precedente Reno 5 Lite, anche questo “nuovo” OPPO si presenta come una riedizioni di modelli già visti.

OPPO Reno 6 Lite: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Ai quattro modelli Reno 6 e 6 Pro, ambedue in versione 4G e 5G, si aggiunge OPPO Reno 6 Lite. Non si tratta di un modello veramente inedito, bensì di un rebrand di modelli come OPPO F19, F19s, A74 e A95. Esteticamente parlando, il modello Lite promette di avere una scocca Reno Glow, quindi con effetti cangianti. Il display è un pannello AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI. Il sensore ID è di tipo ottico e sotto allo schermo ma niente refresh maggiorato, essendo quest'ultimo a 60 Hz.

Hardware e fotocamera

Come per i modelli succitati, a bordo di OPPO Reno 6 Lite troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 662. Realizzato a 11 nm, contiene una CPU octa-core Kryo 260 a 2,0 GHz e una GPU Adreno 610. I tagli di memoria comprende 6 GB di RAM LPDDR4X (con +5 GB tramite Virtual RAM) e 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD. La batteria sarà molto capiente, visto che si tratta di un modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 33W. La connettività comprende supporto dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0 e ingresso mini-jack.

Per la sezione fotocamera, abbiamo un trittico di sensori posteriori da 48+2+2 MP con grandangolare e macro. La selfie camera, invece, comprende un singolo sensore da 16 MP.

OPPO Reno 6 Lite – Prezzo e data di uscita

OPPO Reno 6 Lite era atteso al debutto in Europa, ma per il momento è stato annunciato esclusivamente in Messico. Il prezzo ammonta a 8.799 pesos messicani, pari a circa 379€, ma attendiamo di scoprire se e quando debutterà nel nostro continente.

