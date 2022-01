OPPO Pad si avvicina: nuove immagini confermano l’interfaccia ed un display fluido

Sono mesi che si vocifera che OPPO Pad sia in lavorazione, quello che sarebbe il primo tablet dell'azienda, e le “conferme” sono armai tantissime. Forte anche della crescita che sta avendo su scala globale, l'azienda sta portando avanti la costruzione di un ecosistema sempre più ampio. Si è passato dai “semplici” smartphone ad accessori di vario stampo, passando per cuffie TWS, smartwatch e smartband. In più, si vocifera come sia in procinto di approcciarsi ad altri mercati paralleli, come quello della domotica con vari prodotti per rendere la casa più intelligente.

Quando si parla di tablet Android, si tocca sempre un settore di mercato globalmente con pochi alti e molti bassi. Se si guardano il trend da qualche anno, Apple continua a detenere metà del mercato, mentre il resto è spartito principalmente fra Samsung, Lenovo, Amazon e Huawei. Insomma, le rivali di Apple faticano a imporsi in un mercato arduo da affrontare: spesso la gran parte dei tablet in circolazione si propone come un semplice smartphone ma più grande, un qualcosa che non sembra avere più molto appeal sull'utente medio. Vediamo se OPPO Pad può cambiare le carte in tavola, fra specifiche e prezzo.

Aggiornamento 10/01: un nuovo leak mostra gli screenshot di OPPO Pad, dandoci un assaggio di quella che sarà interfaccia. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, precisamente nella sezione “Software”.

OPPO Pad: che cosa sappiamo sul primo tablet del brand

Design e display

Il nome OPPO Pad non è stato ancora confermato, così come il suo design. Tuttavia, è circolato in rete un render ufficioso che ci mostrerebbe quelle che sarebbero le fattezze del tablet di casa OPPO. Un leaker ha poi pubblicato uno scatto in cui si vedrebbe il tablet (o forse alcuni prototipi) dal vivo insieme a vari smartphone OPPO. Purtroppo il dispositivo non viene mostrato nella sua interezza, ma è comunque possibile farsi un'idea sulle eventuali dimensioni. I leak ci parlano di due colorazioni, Black e Purple.

Per ora non ci sono dettagli tecnici certi, ma si parla di un tablet con bordi arrotondati, cornici molto ottimizzate e uno spessore di 7,1 mm. Stando a quanto trapelato finora, OPPO Pad avrebbe uno schermo LCD da 11″ WQHD+ (2560 x 1600 pixel) con refresh rate a 120 Hz, le stesse specifiche di quello di Xiaomi Pad 5. E come il tablet Xiaomi, anche quello di OPPO sarebbe dotato di un pannello sensibile alla pressione. Questo perché ci sarebbe il supporto allo stylus, utile per disegnare e prendere appunti sul terminale.

Hardware

Sul comparto hardware di OPPO Pad ci sono stati dubbi: prima si parlava del MediaTek Dimensity 800T, poi dello Snapdragon 663. In realtà, secondo i leak, il tablet avrebbe una configurazione più competitiva, a partire dall'utilizzo del Qualcomm Snapdragon 870. Anche in questo caso, parleremmo di un diretto rivale dello Xiaomi Pad 5 Pro, quindi con un SoC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 585 a 3,2 GHz e GPU Adreno 650. I tagli di memoria comprenderebbero 6 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage, mentre la batteria sarebbe un'unità da 8.080 mAh con ricarica rapida da 33W. Per quanto meno utili che su uno smartphone, il tablet si doterebbe di una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 8 MP.

Software

Lato software, dovremmo avere una ColorOS 12 for Tablet, versione dell'UI della casa cinese dedicata a questa tipologia di terminali. Non è escluso che anche il futuro OnePlus Pad possa adottare questo software, considerando come le due aziende abbiano unito le forze.

#Oppo – Oppo will also launch new function which is similar to Huawei multi screen collaboration. But before Oppo plan to launch tablet and laptop. pic.twitter.com/v5aoeDSOkk — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) July 16, 2021

Tra le novità software dovremmo trovare anche la modalità multi-schermo in stile Huawei, potendo così far comunicare più facilmente tablet, smartphone e il futuro notebook OPPO.

1 di 3

L'insider DigitalChatStation ha pubblicato alcuni screenshot che mostrano l'interfaccia del tablet di OPPO. Inoltre “conferma” che il dispositivo avrà dalla sua lo Snapdragon 870; dalle immagini si evince poi che avremo effettivamente un display con refresh rate a 120 Hz. Ciliegina sulla torta (ma che non riguarda gli screen), il leaker sostiene che ci sarà una “piccola sorpresa” riguardante il prezzo di vendita: che cosa ci aspetta?

OPPO Pad – Prezzo e data d'uscita

OPPO Pad arriverà nel corso della prima metà del 2022: a dirlo è Liu Bo, vicepresidente di OPPO, confermando ufficialmente che l'azienda si cimenterà nel settore dei tablet. Intanto, il leaker Mukul Sharma ci fa sapere che OPPO Pad dovrebbe arrivare anche in India, sempre durante la prima metà del 2022. Non dovrebbe restare un'esclusiva cinese, quindi, ma resta da capire se OPPO lo porterà anche in Europa.

Parlando invece del possibile prezzo di OPPO Pad, anche qui c'è un po' di confusione legata alle possibili specifiche. Si vocifera di due versioni senza supporto allo stylus a 1.299 yuan, circa 174€, e di due con stylus a 1.399 yuan, circa 187€. Tuttavia, per la variante con Snapdragon 870 il prezzo di partenza sarebbe intorno ai 2.000 yuan, circa 273€.

