OxygenOS 12: link per i modelli OnePlus | Download

Hai uno smartphone OnePlus e vuoi effettuare l'installazione dell'ultimo aggiornamento alla OxygenOS 12 in forma stabile? La compagnia ha dato via al roll-out a fine 2021 e da ora in avanti il major update arriverà gradualmente ai vari modelli previsti. Questi partono da OnePlus 9 e 9 Pro, ma comprendono tutti i modelli che trovate riportati nella lista a fine articolo. E sempre all'interno di quella lista trovate anche il relativo link al download per l'ultima versione disponibile del firmware.

Ultimo aggiornamento: 21 gennaio

OxygenOS 12: ecco i modelli OnePlus supportati e il link al download

La creazione della OxygenOS 12 rappresenta un grosso cambiamento per OnePlus, che da quando si è fusa con OPPO ha visto un'unione con il suo software. Non è un caso, infatti, che OxygenOS 12 e ColorOS 12 presentano diverse caratteristiche in comune. Ma non staremo qua a ripetervi quali sono le novità della UI OnePlus: per quello c'è un articolo di approfondimento.

Ecco quali sono i modelli aggiornati (o che lo saranno) alla OxygenOS 12 e il relativo link al download:

Modello Versione OTA completo OTA incrementale OnePlus 9 C.40 (Global) – Scarica (da C39)

Scarica (da C36) OnePlus 9 Pro C.44 (Global) Scarica Scarica (da C40) OnePlus 9R OnePlus 8T OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus 7T OnePlus 7T Pro OnePlus 7 OnePlus 7 Pro OnePlus Nord 2 OnePlus Nord OnePlus Nord CE OnePlus Nord N200

