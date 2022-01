OnePlus Nord si aggiorna alla OxygenOS 11.1.8.8: tutte le novità

Di recente, OnePlus ha avviato una serie di aggiornamenti per i suoi mid-range e adesso è arrivato il turno per OnePlus Nord. L'aggiornamento software riguarda l'ultima OxygenOS 11.1.8.8, uno dei tanti aggiornamenti di routine che i produttori sono soliti rilasciare sui propri smartphone. In questo caso, l'update porta con sé le patch di sicurezza più recenti e un affinamento generale dell'esperienza utente.

Ecco le novità dell'aggiornamento OxygenOS 11.1.8.8 per OnePlus Nord

Ecco il changelog completo della OxygenOS 11.1.8.8:

Sistema Migliorata la stabilità di sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a gennaio 2022



Se siete fra i possessori di OnePlus Nord e non aveste ancora ricevuto l'aggiornamento via OTA, potete scaricarlo e installarlo manualmente. In alternativa, vi consiglio questa guida per rendere più veloce la ricezione degli aggiornamenti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il