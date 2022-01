OnePlus Nord 2 CE 5G: un leak mostra la data di uscita

In attesa di conoscere il destino Global di OnePlus 9RT, dal web iniziamo ad apprendere novità in merito a OnePlus Nord 2 CE. Come dimostra la crescita delle vendite del brand, la strategia della famiglia Nord sta funzionando. Dopo essersi fatta ben volere dalla community grazie ai suoi top di gamma, OnePlus ha ben deciso di allargare le sue mire espansionistiche. Non più soltanto top di gamma, anzi, con una folta produzione di smartphone mid-range, con 6 modelli nell'arco di due generazioni.

Aggiornamento 25/01: OnePlus Nord 2 CE è in arrivo, come mostra un leak che mostra quella che dovrebbe essere la data di uscita. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

OnePlus Nord 2 CE: tutto quello che sappiamo

Design e display

Il nuovo OnePlus Nord 2 CE, nome in codice Ivan, è stato svelato dai render ufficiosi, svelandosi in un design costituito da una scocca con frame il policarbonato e retro in vetro. Le linee del modulo fotografico riprendono quelle viste in parte su Nord 2 e serie 9, oltre che su Realme GT Neo 2. Le colorazioni sarebbero due: una nera e una verde oliva.

OnePlus Nord CE

Se guardiamo invece al display, dovremmo trovare uno schermo punch-hole AMOLED da 6,4″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e sensore ID integrato, proprio come il modello precedente. Niente da fare, di nuovo, per l'iconico Alert Slider, che rimane esclusiva dei modelli Nord principali (oltre che dei top di gamma).

1 di 6

Hardware e fotocamera

Anche l'hardware sembrerebbe decisamente in linea con la filosofia della gamma Nord di nuova generazione. Infatti, anche per OnePlus Nord 2 CE si abbandonerebbe Qualcomm per scegliere la strada di MediaTek, adottando il Dimensity 900. Il chip a 6 nm include una CPU octa-core (2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz) e una GPU Mali-G68 MC4. Per lo storage sembrerebbero esserci tagli di memoria da 8/12 GB RAM e 256 GB di storage, questa volta espandibile tramite microSD.

Passando alla batteria, oltre ad un modulo da 4.500 mAh, troveremmo un bell'upgrade nella ricarica, che passerebbe da 30 a 65W. Inoltre, questo modello dovrebbe introdurre speaker stereo e mantenere l'ingresso mini-jack per le cuffie. Il software dovrebbe essere direttamente Android 12 customizzato dall'ultima OxygenOS 12.

E che dire della fotocamera? Sembrerebbe ci sia un comparto triplo da 64+8+2 MP, con un sensore principale OmniVision, grandangolare e macro. La selfie camera dovrebbe rimanere da 16 MP.

OnePlus Nord 2 CE – Prezzo e data d'uscita

La data di uscita del OnePlus Nord 2 CE è rimasta nebulosa fino alle ultime settimane, dove si è vociferato che lo smartphone non sarebbe stato presentato prima di febbraio 2022. E questo viene alimentato da Max Jambor, che ci mostra una sorta di teaser del brand dove viene menzionata come data di uscita l'11 febbraio 2022. Insomma, siamo davvero vicini.

Per il prezzo invece, ci si aspetta un range che va sempre tra i 299€ e i 349€, come per il suo predecessore.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il